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Как в Грузии прошла забастовка работников частного сектора - фото
Как в Грузии прошла забастовка работников частного сектора - фото
Sputnik Грузия
В Тбилиси прошла забастовка работников частного и банковского секторов. Смотрите в фотоленте Sputnik, как это было 15.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-15T18:46+0400
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Хотя организаторы обещали масштабную акцию, демонстрация сторонников проевропейского курса Грузии не собралась в большом количестве.Позже забастовка переросла в протестное шествие к зданию парламента, где демонстранты требовали проведения новых выборов и выражали недовольство текущей властью.
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мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, грузия, фото
Как в Грузии прошла забастовка работников частного сектора - фото 18:46 15.01.2025 (обновлено: 16:46 16.01.2025)
В Тбилиси прошла забастовка работников частного и банковского секторов. Смотрите в фотоленте Sputnik, как это было
Хотя организаторы обещали масштабную акцию, демонстрация сторонников проевропейского курса Грузии не собралась в большом количестве.
Позже забастовка переросла в протестное шествие к зданию парламента, где демонстранты требовали проведения новых выборов и выражали недовольство текущей властью.
© photo: Sputnik
В Тбилиси прошла забастовка работников частного и банковского секторов.
В Тбилиси прошла забастовка работников частного и банковского секторов.
© photo: Sputnik
Организаторы акции заявляли, что протест будет массовым и привлечет большое количество людей.
Организаторы акции заявляли, что протест будет массовым и привлечет большое количество людей.
© photo: Sputnik
Однако на деле количество участников оказалось меньше ожидаемого.
Однако на деле количество участников оказалось меньше ожидаемого.
© photo: Sputnik
Протестующие, среди которых были как частные сотрудники, так и представители банков, выразили свое недовольство действиями правительства и текущей политической ситуацией в стране.
Протестующие, среди которых были как частные сотрудники, так и представители банков, выразили свое недовольство действиями правительства и текущей политической ситуацией в стране.
© photo: Sputnik
Основными требованиями забастовки стали проведение новых парламентских выборов и выражение недовольства правительством, которое, по мнению участников, не отвечает интересам граждан.
Основными требованиями забастовки стали проведение новых парламентских выборов и выражение недовольства правительством, которое, по мнению участников, не отвечает интересам граждан.
© photo: Sputnik
Акция была организована сторонниками проевропейского курса Грузии, однако численность участников не оправдала ожиданий организаторов.
Акция была организована сторонниками проевропейского курса Грузии, однако численность участников не оправдала ожиданий организаторов.
© photo: Sputnik
В какой-то момент забастовка переросла в протестное шествие, которое направилось к зданию парламента Грузии.
В какой-то момент забастовка переросла в протестное шествие, которое направилось к зданию парламента Грузии.
© photo: Sputnik
В целом акция была мирной, несмотря на напряженность в требованиях, и завершилась без крупных инцидентов.
В целом акция была мирной, несмотря на напряженность в требованиях, и завершилась без крупных инцидентов.
© photo: Sputnik
Власти не комментировали непосредственно акцию, но заявили, что они готовы к диалогу с представителями протестующих.
Власти не комментировали непосредственно акцию, но заявили, что они готовы к диалогу с представителями протестующих.
© photo: Sputnik Всеобщая забастовка в Грузии 15 января 2025 года
Всеобщая забастовка в Грузии 15 января 2025 года