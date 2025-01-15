https://sputnik-georgia.ru/20250115/kak-v-gruzii-proshla-zabastovka-rabotnikov-chastnogo-sektora---foto-291776754.html

Как в Грузии прошла забастовка работников частного сектора - фото

Как в Грузии прошла забастовка работников частного сектора - фото

Sputnik Грузия

В Тбилиси прошла забастовка работников частного и банковского секторов. Смотрите в фотоленте Sputnik, как это было 15.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-15T18:46+0400

2025-01-15T18:46+0400

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Хотя организаторы обещали масштабную акцию, демонстрация сторонников проевропейского курса Грузии не собралась в большом количестве.Позже забастовка переросла в протестное шествие к зданию парламента, где демонстранты требовали проведения новых выборов и выражали недовольство текущей властью.

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