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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Точный прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Точный прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
В Тбилиси в ближайшие дни осадков не ожидается 15.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-15T15:58+0400
2025-01-15T15:58+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Небольшой дождь ожидается в Тбилиси во второй половине дня 15 января, воздух прогреется до +8...+10 градусов, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В последующие два дня, 16-17 января, осадков в столице не ожидается, при этом будет дуть северо-западный ветер. В прибрежных районах Грузии (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 15-17 января ожидаются дожди, температура воздуха 15 января будет в пределах +11...+13 градусов днем, 16-17 января опустится до +6...+8 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 15-17 января ожидаются дожди, температура воздуха 15 января днем составит +14...+16 градусов, 16-17 января ожидается похолодание до +5...+7 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 15-17 января ожидается снег. Днем 15 января температура воздуха составит +10...+12 градусов, 16-17 января опустится до +3...+5 градусов. В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) 15-17 января ожидается снег, возможны туман и метель. Температура воздуха днем составит +1...+3 градуса. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 15-17 января возможны дожди, 16-17 января местами будет дуть сильный западный ветер. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 15 января возможен небольшой дождь и туман, 16-17 января ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 15-17 января вероятен снег. Температура воздуха днем составит +3...+5 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 15-17 января ожидается снег, местами возможен туман и метель. Температура воздуха днем составит от -1 до +1 градуса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Точный прогноз синоптиков
В Тбилиси в ближайшие дни осадков не ожидается
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Небольшой дождь ожидается в Тбилиси во второй половине дня 15 января, воздух прогреется до +8...+10 градусов, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В последующие два дня, 16-17 января, осадков в столице не ожидается, при этом будет дуть северо-западный ветер.
В прибрежных районах Грузии (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 15-17 января ожидаются дожди, температура воздуха 15 января будет в пределах +11...+13 градусов днем, 16-17 января опустится до +6...+8 градусов.
В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 15-17 января ожидаются дожди, температура воздуха 15 января днем составит +14...+16 градусов, 16-17 января ожидается похолодание до +5...+7 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 15-17 января ожидается снег. Днем 15 января температура воздуха составит +10...+12 градусов, 16-17 января опустится до +3...+5 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) 15-17 января ожидается снег, возможны туман и метель. Температура воздуха днем составит +1...+3 градуса.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 15-17 января возможны дожди, 16-17 января местами будет дуть сильный западный ветер. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 15 января возможен небольшой дождь и туман, 16-17 января ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 15-17 января вероятен снег. Температура воздуха днем составит +3...+5 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 15-17 января ожидается снег, местами возможен туман и метель. Температура воздуха днем составит от -1 до +1 градуса.