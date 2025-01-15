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Крупное ДТП на дороге Тбилиси-Бакурцихе – погибли несколько человек
Крупное ДТП на дороге Тбилиси-Бакурцихе – погибли несколько человек
Sputnik Грузия
Водитель грузовика не справился с управлением, сообщают СМИ 15.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-15T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Четыре человека погибли и один пострадал в результате аварии на дороге международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи с участием грузовика и четыре легковых автомобилей, сообщил телеканал "Мтавари". В результате столкновения большегруз перевернулся и упал на автомобили. По данным СМИ, водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего произошла авария. Пострадавший был доставлен в больницу в Гурджаани (Кахети). На месте происшествия находится полиция. Движение на трассе Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи временно запрещено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, кахети
грузия, происшествия, новости, тбилиси, кахети
Крупное ДТП на дороге Тбилиси-Бакурцихе – погибли несколько человек
12:25 15.01.2025 (обновлено: 13:01 15.01.2025)
Водитель грузовика не справился с управлением, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Четыре человека погибли и один пострадал в результате аварии на дороге международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи с участием грузовика и четыре легковых автомобилей, сообщил телеканал "Мтавари".
В результате столкновения большегруз перевернулся и упал на автомобили. По данным СМИ, водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего произошла авария.
Пострадавший был доставлен в больницу в Гурджаани (Кахети).
На месте происшествия находится полиция. Движение на трассе Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи временно запрещено.