https://sputnik-georgia.ru/20250115/krupnoe-dtp-na-doroge-tbilisi---bakurtsikhe---pogibli-neskolko-chelovek-291757635.html

Крупное ДТП на дороге Тбилиси-Бакурцихе – погибли несколько человек

Крупное ДТП на дороге Тбилиси-Бакурцихе – погибли несколько человек

Sputnik Грузия

Водитель грузовика не справился с управлением, сообщают СМИ 15.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-15T12:25+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Четыре человека погибли и один пострадал в результате аварии на дороге международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи с участием грузовика и четыре легковых автомобилей, сообщил телеканал "Мтавари". В результате столкновения большегруз перевернулся и упал на автомобили. По данным СМИ, водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего произошла авария. Пострадавший был доставлен в больницу в Гурджаани (Кахети). На месте происшествия находится полиция. Движение на трассе Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи временно запрещено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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