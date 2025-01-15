Месси сделал подарок легендарной грузинской шахматистке
17:57 15.01.2025 (обновлено: 18:03 15.01.2025)
© Georgian Chess FederationГрузинская шахматистка Нона Гаприндашвили на чемпионате мира среди сеньоров в Италии
© Georgian Chess Federation
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Этим жестом Месси поблагодарил ее за подарок – ювелирный набор шахмат с позолоченными фигурами
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили получила в подарок футболку сборной Аргентины с автографом одного из самых известных спортсменов современности – футболиста Лео Месси, видео опубликовано на канале именитой спортсменки в YouTube.
Футболка Месси доехала до Тбилиси благодаря усилиям министерства иностранных дел и Ассоциации футбола Аргентины. С их же помощью посол Грузии в Аргентине Гварам Хандамишвили вручил Месси присланный Ноной Гаприндашвили ювелирный набор шахмат.
"Этот поступок еще раз демонстрирует взаимное уважение между легендарными спортсменами", – сказал посол.
Этим жестом Месси поблагодарил Гаприндашвили за ее подарок – ювелирный набор шахмат с позолоченными фигурами, который был изготовлен в 2021 году в честь победы сборной Аргентины в Кубке Америки.
Месси записал для Гаприндашвили короткое видео, в котором лично поблагодарил за подарок.
"Госпожа Нона, в первую очередь, хочу поблагодарить Вас за подарок. Наконец-то после стольких попыток подарок приехал", – сказал Месси.
Это вторая футболка от аргентинца в коллекции Гаприндашвили. В 2021 году в свой день рождения, 3 мая, шахматистка получила футболку "Барселоны", за которую на тот момент выступал Месси. Дело в том, что Гаприндашвили уже долгие годы болеет за футбольный клуб "Барселона", а Месси является ее любимым игроком.
© Georgian Chess FederationНона Гаприндашвили и майка с именем аргентинского футболиста Лео Месси
Нона Гаприндашвили и майка с именем аргентинского футболиста Лео Месси
© Georgian Chess Federation
В ноябре 2022 года Гаприндашвили получила футболку еще от одного своего любимого футболиста – Хвичи Кварацхелия. Он подписал футболку словами: "Королеве мира шахмат, госпоже Ноне Гаприндашвили".
© Courtesy of Khvicha KvaratskheliaШахматистка Нона Гаприндашвили и футболист Хвича Кварацхелия
Шахматистка Нона Гаприндашвили и футболист Хвича Кварацхелия
© Courtesy of Khvicha Kvaratskhelia
Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в городе Зугдиди в Западной Грузии.
В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии, а дальше начался ее мировой взлет. В 1978 году она вошла в историю шахмат, став первой женщиной-гроссмейстером.
Нона Гаприндашвили до сих пор играет в шахматы. В 2022 году легендарная грузинская шахматистка в восьмой раз выиграла чемпионат мира среди ветеранов в возрастной категории старше 65 лет.