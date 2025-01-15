https://sputnik-georgia.ru/20250115/messi-sdelal-podarok-legendarnoy-gruzinskoy-shakhmatistke-291761080.html

Месси сделал подарок легендарной грузинской шахматистке

Месси сделал подарок легендарной грузинской шахматистке

Sputnik Грузия

Этим жестом Месси поблагодарил ее за подарок – ювелирный набор шахмат с позолоченными фигурами 15.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-15T17:57+0400

2025-01-15T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили получила в подарок футболку сборной Аргентины с автографом одного из самых известных спортсменов современности – футболиста Лео Месси, видео опубликовано на канале именитой спортсменки в YouTube. Футболка Месси доехала до Тбилиси благодаря усилиям министерства иностранных дел и Ассоциации футбола Аргентины. С их же помощью посол Грузии в Аргентине Гварам Хандамишвили вручил Месси присланный Ноной Гаприндашвили ювелирный набор шахмат. Этим жестом Месси поблагодарил Гаприндашвили за ее подарок – ювелирный набор шахмат с позолоченными фигурами, который был изготовлен в 2021 году в честь победы сборной Аргентины в Кубке Америки.Месси записал для Гаприндашвили короткое видео, в котором лично поблагодарил за подарок. Это вторая футболка от аргентинца в коллекции Гаприндашвили. В 2021 году в свой день рождения, 3 мая, шахматистка получила футболку "Барселоны", за которую на тот момент выступал Месси. Дело в том, что Гаприндашвили уже долгие годы болеет за футбольный клуб "Барселона", а Месси является ее любимым игроком. В ноябре 2022 года Гаприндашвили получила футболку еще от одного своего любимого футболиста – Хвичи Кварацхелия. Он подписал футболку словами: "Королеве мира шахмат, госпоже Ноне Гаприндашвили". Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в городе Зугдиди в Западной Грузии. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии, а дальше начался ее мировой взлет. В 1978 году она вошла в историю шахмат, став первой женщиной-гроссмейстером. Нона Гаприндашвили до сих пор играет в шахматы. В 2022 году легендарная грузинская шахматистка в восьмой раз выиграла чемпионат мира среди ветеранов в возрастной категории старше 65 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, аргентина, тбилиси, нона гаприндашвили, хвича кварацхелия