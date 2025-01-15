https://sputnik-georgia.ru/20250115/napadenie-na-eks-premera-gruzii--mvd-vedet-rassledovanie-291755145.html

Нападение на экс-премьера Грузии – МВД ведет расследование

Нападение на экс-премьера Грузии – МВД ведет расследование

Sputnik Грузия

Кто именно напал на Георгия Гахария и по какой причине, пока не известно 15.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-15T11:44+0400

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2025-01-15T12:56+0400

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георгий гахария

натия мезвришвили

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел расследует факт нападения на экс-премьера Грузии, ныне лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР), сообщает телеканал "Рустави 2". По распространенной информации, инцидент произошел накануне в фойе гостиницы "Шератон". В нападении на Гахария, по словам его соратников, участвовали несколько человек. Должны быть записи с видеокамер, установленных в гостинице, отметил он. Следственные действия проводились на месте происшествия до поздней ночи. Соратники Гахария требуют незамедлительного расследования инцидента. По словам члена партии "За Грузию" Натии Мезвришвили, есть доказательства того, что периметр места преступления намеренно не был огражден, а полиция прибыла поздно. Что касается самого пострадавшего, то бригада скорой помощи доставила его в Батумскую республиканскую больницу. По словам врача Джумбера Болквадзе, у оппозиционера перелом костей носа, но хирургического вмешательство не потребовалось. Гахария покинул клинику по собственному желанию. "Гражданин была доставлена в 02:34. У него были травмы лица. По его словам, ему нанесли физическое оскорбление. Он прошел обследование, состояние было средней тяжести и был выписан из клиники. Он покинул клинику по собственному желанию. Был контактным и адекватным", – заявил Болквадзе. По одной из версий, на Гахария напал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Дмитрий Самахарадзе, замминистра финансов и экономики Аджарии Георгий Манвелидзе вместе с сопровождающими их лицами. В том числе, предположительно, был многократный чемпион Европы по дзюдо, ныне депутат от "Грузинской мечты" Варлам Липартелиани. Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Гела Мтивлишвили.МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Насилие", что наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок от одного года до трех лет. В гостинице "Шератон" накануне также напали на журналиста Звиада Коридзе. По его словам, в нападении участвовали порядка десяти человек. Нападавшие наносили ему физические и словесные оскорбления, сообщил он. Ситуация разрядилась после вмешательства службы охраны гостиницы. На месте происшествия прибыли сотрудники полиции, ведется расследование. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, георгий гахария, натия мезвришвили