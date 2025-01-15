Председатель парламента Грузии встретился с представителями ПАСЕ
16:49 15.01.2025 (обновлено: 17:11 15.01.2025)
© Courtesy of Parliament of GeorgiaВстреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили с членами Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), содокладчиками по вопросам Грузии Эдит Эстреллой и Клодом Керном
© Courtesy of Parliament of Georgia
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Клод Керн и Эдит Эстрелла прибыли в страну с трехдневным визитом, чтобы ознакомиться с ситуацией в Грузии на месте
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с членами Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), содокладчиками по вопросам Грузии Эдит Эстреллой и Клодом Керном, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Визит представителей ПАСЕ в Грузию начался 14 января. Клод Керн и Эдит Эстрелла в рамках продолжающейся процедуры мониторинга Парламентской ассамблеи Совета Европы прибыли в страну с трехдневным визитом, чтобы ознакомиться с ситуацией в Грузии на месте. Они встретятся с руководством всех основных политических партий, с государственными должностными лицами и представителями НПО.
© Courtesy of Parliament of GeorgiaВстреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили с членами Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), содокладчиками по вопросам Грузии Эдит Эстреллой и Клодом Керном
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили с членами Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), содокладчиками по вопросам Грузии Эдит Эстреллой и Клодом Керном
© Courtesy of Parliament of Georgia
Папуашвили проанализировал результаты октябрьских парламентских выборов и рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ.
Спикер парламента ознакомил членов делегации ПАСЕ с тактикой грузинской оппозиции, которая включает бойкот парламента и служит орудием политической борьбы оппозиции после каждых выборов.
В ходе беседы стороны также затронули тему протестов, проходящих в последние несколько недель.
© Courtesy of Parliament of GeorgiaВстреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили с членами Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), содокладчиками по вопросам Грузии Эдит Эстреллой и Клодом Керном
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили с членами Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), содокладчиками по вопросам Грузии Эдит Эстреллой и Клодом Керном
© Courtesy of Parliament of Georgia
Опираясь на заинтересованность представителей миссии ПАСЕ, было особо отмечено, что власти Грузии проводят большую работу для того, чтобы своевременно были предприняты реальные существенные шаги по интеграции с Европейским союзом, чтобы Грузия смогла соответствовать всем стандартам и требованиям в ближайшие годы и успешно завершила процесс вступления в ЕС.
Во встрече приняла участие глава постоянной делегации парламента Грузии в Совете Европы, вице-спикер Теа Цулукиани и член делегации, председатель парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе.
© Courtesy of Parliament of GeorgiaВстреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили с членами Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), содокладчиками по вопросам Грузии Эдит Эстреллой и Клодом Керном
Встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили с членами Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), содокладчиками по вопросам Грузии Эдит Эстреллой и Клодом Керном
© Courtesy of Parliament of Georgia
В крупных городах Грузии с 28 ноября сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС началась волна протеста. Участники акций требуют проведения в стране новых парламентских выборов и не признают результаты голосования 26 октября.
До визита делагации ПАСЕ оппозиционные силы "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены" обратились с письмом к президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы и фракциям ПАСЕ с просьбой не подтверждать полномочия парламентской делегации Грузии, так она состоит "только из представителей самопровозглашенного режима", назвав позицию ПАСЕ решающей для защиты демократических ценностей. Ранее с аналогичной просьбой обратилась еще одна оппозиционная партия – "Для Грузии".
В "Грузинской мечте" все эти оппозиционные силы называют представителями "либерального фашизма" и врагами Грузии.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.