https://sputnik-georgia.ru/20250115/predsedatel-parlamenta-gruzii-vstretilsya-s-predstavitelyami-pase-291765691.html

Председатель парламента Грузии встретился с представителями ПАСЕ

Председатель парламента Грузии встретился с представителями ПАСЕ

Sputnik Грузия

Клод Керн и Эдит Эстрелла прибыли в страну с трехдневным визитом, чтобы ознакомиться с ситуацией в Грузии на месте 15.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-15T16:49+0400

2025-01-15T16:49+0400

2025-01-15T17:11+0400

тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с членами Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), содокладчиками по вопросам Грузии Эдит Эстреллой и Клодом Керном, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Визит представителей ПАСЕ в Грузию начался 14 января. Клод Керн и Эдит Эстрелла в рамках продолжающейся процедуры мониторинга Парламентской ассамблеи Совета Европы прибыли в страну с трехдневным визитом, чтобы ознакомиться с ситуацией в Грузии на месте. Они встретятся с руководством всех основных политических партий, с государственными должностными лицами и представителями НПО. Папуашвили проанализировал результаты октябрьских парламентских выборов и рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ. Спикер парламента ознакомил членов делегации ПАСЕ с тактикой грузинской оппозиции, которая включает бойкот парламента и служит орудием политической борьбы оппозиции после каждых выборов. В ходе беседы стороны также затронули тему протестов, проходящих в последние несколько недель. Опираясь на заинтересованность представителей миссии ПАСЕ, было особо отмечено, что власти Грузии проводят большую работу для того, чтобы своевременно были предприняты реальные существенные шаги по интеграции с Европейским союзом, чтобы Грузия смогла соответствовать всем стандартам и требованиям в ближайшие годы и успешно завершила процесс вступления в ЕС. Во встрече приняла участие глава постоянной делегации парламента Грузии в Совете Европы, вице-спикер Теа Цулукиани и член делегации, председатель парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе. В крупных городах Грузии с 28 ноября сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС началась волна протеста. Участники акций требуют проведения в стране новых парламентских выборов и не признают результаты голосования 26 октября. В "Грузинской мечте" все эти оппозиционные силы называют представителями "либерального фашизма" и врагами Грузии. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тея цулукиани, ираклий кобахидзе, новости, грузия, политика, шалва папуашвили, пасе, совет европы