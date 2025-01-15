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Сколько потребителей пожаловались о нарушении своих прав в 2024 году
Сколько потребителей пожаловались о нарушении своих прав в 2024 году
Sputnik Грузия
Из-за невыполнения требований, выдвинутых Агентством, в 92 случаях были оштрафованы 56 торговцев на общую сумму 60 тысяч лари 15.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-15T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей рассмотрело 890 заявлений о возможном нарушении прав потребителей в 2024 году, говорится в сообщении ведомства. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. В прошлом году решением Агентства было подтверждено 102 факта нарушения прав группы потребителей в 198 случаях обращений. Из-за невыполнения требований, выдвинутых Агентством, в 92 случаях были оштрафованы 56 торговцев на общую сумму 60 тысяч лари. Кроме того, Агентство в 193 случаях оформило 163 соглашения в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики. Согласно полученным данным, количество требований о возврате денег составило 317, о ремонте или возврате бракованного товара – 253, о восстановлении права в случае некачественного обслуживания – 147, о доставке товара в указанный срок – 47, о безусловном возврате товара – 37, о запрете вводящей в заблуждение деятельности – 35, о прочем – 54. Также, согласно поступившим жалобам, 73% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 12% – транспорт и складирование, 3% – искусство, отдых и развлечение, 12% – прочие виды деятельности. В сентябре 2024 года Агентство конкуренции было названо победителем Всемирного банка по защите прав пользователей, эффективного рассмотрения заявок и решения вопроса в соответствии с интересами пользователя. Согласно оценкам, представленным в отчете Еврокомиссии о расширении, Грузия добивается прогресса в направлении защиты потребителей, и часть рекомендаций Еврокомиссии 2023 года выполнены. В частности, в стране существует институциональная и правовая база защиты прав потребителей, соответствующая законодательству ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, общество, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей
новости, грузия, экономика, общество, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей
Сколько потребителей пожаловались о нарушении своих прав в 2024 году
09:01 15.01.2025 (обновлено: 09:05 15.01.2025)
Из-за невыполнения требований, выдвинутых Агентством, в 92 случаях были оштрафованы 56 торговцев на общую сумму 60 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей рассмотрело 890 заявлений о возможном нарушении прав потребителей в 2024 году, говорится в сообщении ведомства.
Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара.
Количество входящих звонков в Агентство в прошлом году составило 6 350. По данным Агентства, 90% случаев были решены в пользу потребителя. Жалобы в 70% случаев поступили от женщин, а в 30% – от мужчин.
В прошлом году решением Агентства было подтверждено 102 факта нарушения прав группы потребителей в 198 случаях обращений.
Из-за невыполнения требований, выдвинутых Агентством, в 92 случаях были оштрафованы 56 торговцев на общую сумму 60 тысяч лари.
Кроме того, Агентство в 193 случаях оформило 163 соглашения в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики.
В 2024 году 67% жалоб потребителей были связаны с онлайн-покупками, а 33% – с покупками в магазинах на местах. По регионам лидирует Тбилиси с 85%, за ним следует Аджария – с 4%, затем Имерети – с 3% и другие регионы.
Согласно полученным данным, количество требований о возврате денег составило 317, о ремонте или возврате бракованного товара – 253, о восстановлении права в случае некачественного обслуживания – 147, о доставке товара в указанный срок – 47, о безусловном возврате товара – 37, о запрете вводящей в заблуждение деятельности – 35, о прочем – 54.
Также, согласно поступившим жалобам, 73% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 12% – транспорт и складирование, 3% – искусство, отдых и развлечение, 12% – прочие виды деятельности.
В сентябре 2024 года Агентство конкуренции было названо победителем Всемирного банка по защите прав пользователей, эффективного рассмотрения заявок и решения вопроса в соответствии с интересами пользователя.
Согласно оценкам, представленным в отчете Еврокомиссии о расширении, Грузия добивается прогресса в направлении защиты потребителей, и часть рекомендаций Еврокомиссии 2023 года выполнены. В частности, в стране существует институциональная и правовая база защиты прав потребителей, соответствующая законодательству ЕС.