https://sputnik-georgia.ru/20250115/skolko-potrebiteley-pozhalovalis-o-narushenii-svoikh-prav-v-2024-godu-291753141.html

Сколько потребителей пожаловались о нарушении своих прав в 2024 году

Сколько потребителей пожаловались о нарушении своих прав в 2024 году

Sputnik Грузия

Из-за невыполнения требований, выдвинутых Агентством, в 92 случаях были оштрафованы 56 торговцев на общую сумму 60 тысяч лари 15.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-15T09:01+0400

2025-01-15T09:01+0400

2025-01-15T09:05+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей рассмотрело 890 заявлений о возможном нарушении прав потребителей в 2024 году, говорится в сообщении ведомства. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. В прошлом году решением Агентства было подтверждено 102 факта нарушения прав группы потребителей в 198 случаях обращений. Из-за невыполнения требований, выдвинутых Агентством, в 92 случаях были оштрафованы 56 торговцев на общую сумму 60 тысяч лари. Кроме того, Агентство в 193 случаях оформило 163 соглашения в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики. Согласно полученным данным, количество требований о возврате денег составило 317, о ремонте или возврате бракованного товара – 253, о восстановлении права в случае некачественного обслуживания – 147, о доставке товара в указанный срок – 47, о безусловном возврате товара – 37, о запрете вводящей в заблуждение деятельности – 35, о прочем – 54. Также, согласно поступившим жалобам, 73% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 12% – транспорт и складирование, 3% – искусство, отдых и развлечение, 12% – прочие виды деятельности. В сентябре 2024 года Агентство конкуренции было названо победителем Всемирного банка по защите прав пользователей, эффективного рассмотрения заявок и решения вопроса в соответствии с интересами пользователя. Согласно оценкам, представленным в отчете Еврокомиссии о расширении, Грузия добивается прогресса в направлении защиты потребителей, и часть рекомендаций Еврокомиссии 2023 года выполнены. В частности, в стране существует институциональная и правовая база защиты прав потребителей, соответствующая законодательству ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, экономика, общество, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей