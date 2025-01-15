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Сколько заработала Грузия на приватизации госимущества в 2024 году
Сколько заработала Грузия на приватизации госимущества в 2024 году
Sputnik Грузия
Любой желающий имеет возможность принять участие в проводимых электронных аукционах без каких-либо бюрократических процедур 15.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-15T10:52+0400
2025-01-15T10:52+0400
2025-01-15T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Приватизация государственного имущества принесла бюджету Грузии 236 миллионов лари, тем самым годовой план был выполнен на 100%, сообщило Национальное агентство госимущества. В прошлом году агентство объявило о проведении 1 436 электронных аукционов, а общее количество объектов недвижимости, проданных на аукционах, составило 603 единицы. В перечень объектов приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д. По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития. Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости
экономика, грузия, новости
Сколько заработала Грузия на приватизации госимущества в 2024 году
Любой желающий имеет возможность принять участие в проводимых электронных аукционах без каких-либо бюрократических процедур
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Приватизация государственного имущества принесла бюджету Грузии 236 миллионов лари, тем самым годовой план был выполнен на 100%, сообщило Национальное агентство госимущества.
В прошлом году агентство объявило о проведении 1 436 электронных аукционов, а общее количество объектов недвижимости, проданных на аукционах, составило 603 единицы.
По информации агентства, процесс приватизации прозрачен и доступен каждому. Любой желающий имеет возможность принять участие в проводимых электронных аукционах без каких-либо бюрократических процедур и в короткие сроки стать владельцем государственного актива.
В перечень объектов приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.
По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.
Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.