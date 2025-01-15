https://sputnik-georgia.ru/20250115/skolko-zarabotala-gruziya-na-privatizatsii-gosimuschestva-v-2024-godu-291750636.html

Сколько заработала Грузия на приватизации госимущества в 2024 году

Сколько заработала Грузия на приватизации госимущества в 2024 году

Sputnik Грузия

Любой желающий имеет возможность принять участие в проводимых электронных аукционах без каких-либо бюрократических процедур 15.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-15T10:52+0400

2025-01-15T10:52+0400

2025-01-15T10:52+0400

экономика

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23520/67/235206747_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_399069f2d7cfe2065fa825b797066dcb.jpg

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Приватизация государственного имущества принесла бюджету Грузии 236 миллионов лари, тем самым годовой план был выполнен на 100%, сообщило Национальное агентство госимущества. В прошлом году агентство объявило о проведении 1 436 электронных аукционов, а общее количество объектов недвижимости, проданных на аукционах, составило 603 единицы. В перечень объектов приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д. По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития. Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости