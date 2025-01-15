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Служба доходов Грузии сообщила о сбоях в работе сайта
Служба доходов Грузии сообщила о сбоях в работе сайта
Sputnik Грузия
Из-за системного сбоя по всей стране временно приостановлено предоставление некоторых видов электронных услуг 15.01.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Доступ к ряду электронных сервисов Службы доходов Грузии временно ограничен из-за технических проблем, говорится в заявлении ведомства. Служба доходов Грузии совмещает в себе как налоговую службу, так и таможенный департамент. В Грузии большинство сервисов возможно получить онлайн, пройдя простую авторизацию на сайте. Для помощи с получением сервисов на время сбоя Служба доходов предлагает воспользоваться консультацией онлайн или по телефону. Все подробности – на официальном сайте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, новости, грузия, экономика
тбилиси, новости, грузия, экономика
Служба доходов Грузии сообщила о сбоях в работе сайта
18:02 15.01.2025 (обновлено: 18:05 15.01.2025)
Из-за системного сбоя по всей стране временно приостановлено предоставление некоторых видов электронных услуг
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Доступ к ряду электронных сервисов Службы доходов Грузии временно ограничен из-за технических проблем, говорится в заявлении ведомства.
Служба доходов Грузии совмещает в себе как налоговую службу, так и таможенный департамент. В Грузии большинство сервисов возможно получить онлайн, пройдя простую авторизацию на сайте.
"Из-за системного сбоя во внутренней сети по всей стране временно приостановлено предоставление некоторых видов электронных услуг. Ведутся технические работы для обеспечения своевременного восстановления работы", – говорится в заявлении Службы доходов.
Для помощи с получением сервисов на время сбоя Служба доходов предлагает воспользоваться консультацией онлайн или по телефону. Все подробности – на официальном сайте
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