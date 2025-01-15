https://sputnik-georgia.ru/20250115/sluzhba-dokhodov-gruzii-soobschila-o-sboyakh-v-rabote-sayta-291766595.html

Служба доходов Грузии сообщила о сбоях в работе сайта

Служба доходов Грузии сообщила о сбоях в работе сайта

Sputnik Грузия

Из-за системного сбоя по всей стране временно приостановлено предоставление некоторых видов электронных услуг 15.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-15T18:02+0400

2025-01-15T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Доступ к ряду электронных сервисов Службы доходов Грузии временно ограничен из-за технических проблем, говорится в заявлении ведомства. Служба доходов Грузии совмещает в себе как налоговую службу, так и таможенный департамент. В Грузии большинство сервисов возможно получить онлайн, пройдя простую авторизацию на сайте. Для помощи с получением сервисов на время сбоя Служба доходов предлагает воспользоваться консультацией онлайн или по телефону. Все подробности – на официальном сайте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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