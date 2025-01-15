https://sputnik-georgia.ru/20250115/sotrudnikam-detskikh-sadov-tbilisi-podnyali-zarplatu-291761878.html

Сотрудникам детских садов Тбилиси подняли зарплату

Сотрудникам детских садов Тбилиси подняли зарплату

Sputnik Грузия

В Тбилиси на сегодняшний день функционирует 190 государственных детских садов 15.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-15T18:58+0400

2025-01-15T18:58+0400

2025-01-15T19:13+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

зарплата

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22998/08/229980846_0:124:1201:799_1920x0_80_0_0_499cc070eb7ff4311efbca3435629cf9.jpg

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Сотрудникам детских садов Тбилиси подняли зарплату в среднем на 25%, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Речь идет о сотрудниках государственных детских садов в границах Тбилиси, чья зарплата в среднем составляла 300 лари. По его словам, около 13,5 тысячи работников детских садов получат надбавку в размере 125 лари, помимо ежегодного 10% роста зарплат, предусмотренного законом для всех госслужащих. В Тбилиси сносят гаражи, чтобы строить сады и детские площадки – видео>>В Тбилиси на сегодняшний день функционирует 190 государственных детских садов – обучение в них бесплатное, однако туда принимают лишь граждан Грузии и лиц с видом на жительство. Регистрация в детские сады проходит электронно, весной – первыми регистрируются дети из нуждающихся семей, дети с ОВЗ и те, чьи брат и сестра уже воспитываются в детском саду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, зарплата