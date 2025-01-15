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Сотрудникам детских садов Тбилиси подняли зарплату
Сотрудникам детских садов Тбилиси подняли зарплату
Sputnik Грузия
В Тбилиси на сегодняшний день функционирует 190 государственных детских садов 15.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-15T18:58+0400
2025-01-15T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Сотрудникам детских садов Тбилиси подняли зарплату в среднем на 25%, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Речь идет о сотрудниках государственных детских садов в границах Тбилиси, чья зарплата в среднем составляла 300 лари. По его словам, около 13,5 тысячи работников детских садов получат надбавку в размере 125 лари, помимо ежегодного 10% роста зарплат, предусмотренного законом для всех госслужащих. В Тбилиси сносят гаражи, чтобы строить сады и детские площадки – видео>>В Тбилиси на сегодняшний день функционирует 190 государственных детских садов – обучение в них бесплатное, однако туда принимают лишь граждан Грузии и лиц с видом на жительство. Регистрация в детские сады проходит электронно, весной – первыми регистрируются дети из нуждающихся семей, дети с ОВЗ и те, чьи брат и сестра уже воспитываются в детском саду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, зарплата
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, зарплата
Сотрудникам детских садов Тбилиси подняли зарплату
18:58 15.01.2025 (обновлено: 19:13 15.01.2025)
В Тбилиси на сегодняшний день функционирует 190 государственных детских садов
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Сотрудникам детских садов Тбилиси подняли зарплату в среднем на 25%, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Речь идет о сотрудниках государственных детских садов в границах Тбилиси, чья зарплата в среднем составляла 300 лари.
"Это направление, где у сотрудников были самые низкие зарплаты, и из-за этого они находились в крайне невыгодном положение. Это было обещанием премьер-министра, и мы, безусловно, его выполняем", – сказал Каладзе.
По его словам, около 13,5 тысячи работников детских садов получат надбавку в размере 125 лари, помимо ежегодного 10% роста зарплат, предусмотренного законом для всех госслужащих.
В Тбилиси на сегодняшний день функционирует 190 государственных детских садов – обучение в них бесплатное, однако туда принимают лишь граждан Грузии и лиц с видом на жительство.
Регистрация в детские сады проходит электронно, весной – первыми регистрируются дети из нуждающихся семей, дети с ОВЗ и те, чьи брат и сестра уже воспитываются в детском саду.