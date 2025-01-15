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В Гори обновят дом, в котором родился Иосиф Сталин – видео

В Гори обновят дом, в котором родился Иосиф Сталин – видео

Sputnik Грузия

Государственное агентство закупок объявило тендер на ремонт дома-музея Сталина. Подробнее смотрите в видео Sputnik 15.01.2025, Sputnik Грузия

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Дом-музей – главный экспонат исторического комплекса в городе Гори. В этом небольшом домике в декабре 1878 года родился Иосиф Джугашвили. Музей Сталина выделяет на ремонт 109,5 тыс. лари (около 39 тыс. долларов).По условиям тендера, будут обновлены крыша, пол, электропроводка, все двери, окна, а также мемориальные доски. На проведение работ, по условиям тендера, отводится всего 11 дней.

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