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В Гори обновят дом, в котором родился Иосиф Сталин – видео
В Гори обновят дом, в котором родился Иосиф Сталин – видео
Sputnik Грузия
Государственное агентство закупок объявило тендер на ремонт дома-музея Сталина. Подробнее смотрите в видео Sputnik 15.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-15T14:14+0400
2025-01-15T14:14+0400
2025-01-15T14:37+0400
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Дом-музей – главный экспонат исторического комплекса в городе Гори. В этом небольшом домике в декабре 1878 года родился Иосиф Джугашвили. Музей Сталина выделяет на ремонт 109,5 тыс. лари (около 39 тыс. долларов).По условиям тендера, будут обновлены крыша, пол, электропроводка, все двери, окна, а также мемориальные доски. На проведение работ, по условиям тендера, отводится всего 11 дней.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, иосиф сталин, гори, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, иосиф сталин, гори, видео
В Гори обновят дом, в котором родился Иосиф Сталин – видео
14:14 15.01.2025 (обновлено: 14:37 15.01.2025)
Государственное агентство закупок объявило тендер на ремонт дома-музея Сталина. Подробнее смотрите в видео Sputnik
Дом-музей – главный экспонат исторического комплекса в городе Гори. В этом небольшом домике в декабре 1878 года родился Иосиф Джугашвили. Музей Сталина выделяет на ремонт 109,5 тыс. лари (около 39 тыс. долларов).
По условиям тендера, будут обновлены крыша, пол, электропроводка, все двери, окна, а также мемориальные доски. На проведение работ, по условиям тендера, отводится всего 11 дней.