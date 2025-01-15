https://sputnik-georgia.ru/20250115/v-gruzii-proveli-zabastovku-rabotniki-chastnogo-sektora--video-291766980.html

В Грузии провели забастовку работники частного сектора – видео

В Грузии провели забастовку работники частного сектора – видео

Sputnik Грузия

В Тбилиси прошла забастовка работников частного и банковского секторов. Подробнее смотрите в видео Sputnik. 15.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-15T18:08+0400

2025-01-15T18:08+0400

2025-01-15T18:08+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

протест

акции протеста

забастовка

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/0f/291766802_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c78c1cfc50a6c5a4afea3375338f9856.jpg

Несмотря на то, что организаторы обещали масштабную акцию, демонстрация сторонников проевропейского курса Грузии не оказалась очень многочисленной. Позже забастовка переросла в протестное шествие к зданию высшего законодательного органа Грузии. Демонстранты неизменно требовали назначения новых парламентских выборов и выражали недоверие нынешней власти.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, протест, акции протеста, забастовка, видео