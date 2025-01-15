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В Грузии провели забастовку работники частного сектора – видео
В Грузии провели забастовку работники частного сектора – видео
Sputnik Грузия
В Тбилиси прошла забастовка работников частного и банковского секторов. Подробнее смотрите в видео Sputnik. 15.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-15T18:08+0400
2025-01-15T18:08+0400
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Несмотря на то, что организаторы обещали масштабную акцию, демонстрация сторонников проевропейского курса Грузии не оказалась очень многочисленной. Позже забастовка переросла в протестное шествие к зданию высшего законодательного органа Грузии. Демонстранты неизменно требовали назначения новых парламентских выборов и выражали недоверие нынешней власти.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, протест, акции протеста, забастовка, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, протест, акции протеста, забастовка, видео
В Грузии провели забастовку работники частного сектора – видео
В Тбилиси прошла забастовка работников частного и банковского секторов. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
Несмотря на то, что организаторы обещали масштабную акцию, демонстрация сторонников проевропейского курса Грузии не оказалась очень многочисленной.
Позже забастовка переросла в протестное шествие к зданию высшего законодательного органа Грузии. Демонстранты неизменно требовали назначения новых парламентских выборов и выражали недоверие нынешней власти.