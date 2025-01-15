https://sputnik-georgia.ru/20250115/vtoraya-draka-za-nedelyu-mezhdu-oppozitsionerami-i-deputatami-pravyaschey-partii---video-291765220.html

Вторая драка за неделю между оппозиционерами и депутатами правящей партии – видео

Вторая драка за неделю между оппозиционерами и депутатами правящей партии – видео

Sputnik Грузия

Вторая драка между грузинскими политиками за последние три дня – рукоприкладство среди политических оппонентов в Грузии становится все более распространенным... 15.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-15T16:43+0400

2025-01-15T16:43+0400

2025-01-15T17:12+0400

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

грузия

политика

оаэ

георгий гахария

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/0f/291765017_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_917d04ee151a5991f0d5a8e1fe98adc6.jpg

Первая потасовка произошла в отеле Абу-Даби на глазах постояльцев гостиницы – между оппозиционером и представителями правящей партии. Фигуранты инцидента до сих пор дают показания в полиции ОАЭ. Во втором случае досталось экс-премьеру и ныне оппозиционному лидеру Георгию Гахария. Результат – у него сломан нос и сотрясение мозга.

оаэ

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, оаэ, георгий гахария, видео