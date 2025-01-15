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Вторая драка за неделю между оппозиционерами и депутатами правящей партии – видео
Вторая драка за неделю между оппозиционерами и депутатами правящей партии – видео
Sputnik Грузия
Вторая драка между грузинскими политиками за последние три дня – рукоприкладство среди политических оппонентов в Грузии становится все более распространенным... 15.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-15T16:43+0400
2025-01-15T16:43+0400
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Первая потасовка произошла в отеле Абу-Даби на глазах постояльцев гостиницы – между оппозиционером и представителями правящей партии. Фигуранты инцидента до сих пор дают показания в полиции ОАЭ. Во втором случае досталось экс-премьеру и ныне оппозиционному лидеру Георгию Гахария. Результат – у него сломан нос и сотрясение мозга.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, оаэ, георгий гахария, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, оаэ, георгий гахария, видео
Вторая драка за неделю между оппозиционерами и депутатами правящей партии – видео
16:43 15.01.2025 (обновлено: 17:12 15.01.2025)
Вторая драка между грузинскими политиками за последние три дня – рукоприкладство среди политических оппонентов в Грузии становится все более распространенным. Подробности узнаете из видео Sputnik Грузия
Первая потасовка произошла в отеле Абу-Даби на глазах постояльцев гостиницы – между оппозиционером и представителями правящей партии. Фигуранты инцидента до сих пор дают показания в полиции ОАЭ.
Во втором случае досталось экс-премьеру и ныне оппозиционному лидеру Георгию Гахария. Результат – у него сломан нос и сотрясение мозга.