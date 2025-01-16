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https://sputnik-georgia.ru/20250116/291774590.html
Оживший череп и свиные мордочки: самые смешные фото недели
Оживший череп и свиные мордочки: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 16.01.2025, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, мадрид, москва, лондон
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, мадрид, москва, лондон

Оживший череп и свиные мордочки: самые смешные фото недели

16:31 16.01.2025
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / Aldara Zarraoa

Кармен Фарала принимает участие в фотосессии телешоу RTV "Мастера знаменитостей" в Цирке изящных искусств в Мадриде.

Кармен Фарала принимает участие в фотосессии телешоу RTV &quot;Мастера знаменитостей&quot; в Цирке изящных искусств в Мадриде. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Aldara Zarraoa

Кармен Фарала принимает участие в фотосессии телешоу RTV "Мастера знаменитостей" в Цирке изящных искусств в Мадриде.

© photo: Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк

Теплая погода в Москве.

Теплая погода в Москве. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Maksim Blinov
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Теплая погода в Москве.

© AP Photo / Alberto Pezzali

Люди, принимающие участие в ежегодном мероприятии "Поездка на метро без штанов" в Лондоне.

Люди, принимающие участие в ежегодном мероприятии &quot;Поездка на метро без штанов&quot; в Лондоне. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Alberto Pezzali

Люди, принимающие участие в ежегодном мероприятии "Поездка на метро без штанов" в Лондоне.

© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкУчастник первенства и чемпионата по ездовому спорту на собачьих упряжках "Рождественский заезд - 2025" на лыжной базе "Метелица" в городе Бердске Новосибирской области.
Участник первенства и чемпионата по ездовому спорту на собачьих упряжках Рождественский заезд - 2025, Россия - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Участник первенства и чемпионата по ездовому спорту на собачьих упряжках "Рождественский заезд - 2025" на лыжной базе "Метелица" в городе Бердске Новосибирской области.
© AP Photo / Boris Grdanoski

Люди в масках ожидают начала карнавального шествия в деревне Вевчани, Северная Македония.

Люди в масках ожидают начала карнавального шествия в деревне Вевчани, Северная Македония. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Boris Grdanoski

Люди в масках ожидают начала карнавального шествия в деревне Вевчани, Северная Македония.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Женщина прогуливается во время снегопада в Санкт-Петербурге.

Женщина прогуливается во время снегопада в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Женщина прогуливается во время снегопада в Санкт-Петербурге.

© Getty Images / Picture alliance/Sebastian Kahnert

Участник национальной партийной конференции AfD.

Участник национальной партийной конференции AfD. - Sputnik Грузия
7/10
© Getty Images / Picture alliance/Sebastian Kahnert

Участник национальной партийной конференции AfD.

© AP Photo / Michael Probst

Чайки летают над Балтийским морем в Шарбойце, Германия.

Чайки летают над Балтийским морем в Шарбойце, Германия. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Michael Probst

Чайки летают над Балтийским морем в Шарбойце, Германия.

© Getty Images / Lance King

Фанаты "Кэмерон Крейзи" и "Дьюк Блю Девилз" перед матчем в США.

Фанаты &quot;Кэмерон Крейзи&quot; и &quot;Дьюк Блю Девилз&quot; перед матчем в США. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Lance King

Фанаты "Кэмерон Крейзи" и "Дьюк Блю Девилз" перед матчем в США.

© photo: Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкМаскоты "Грибы с глазами" во время смешанной эстафеты звезд, юношей и девушек в "Гонке чемпионов" в Рязани.
Маскоты Грибы с глазами во время смешанной эстафеты звезд, юношей и девушек в Гонке чемпионов в Рязани, Россия - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexander Vilf
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Маскоты "Грибы с глазами" во время смешанной эстафеты звезд, юношей и девушек в "Гонке чемпионов" в Рязани.
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