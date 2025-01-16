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Оживший череп и свиные мордочки: самые смешные фото недели
Оживший череп и свиные мордочки: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 16.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-16T16:31+0400
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, мадрид, москва, лондон
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, мадрид, москва, лондон
Оживший череп и свиные мордочки: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / Aldara Zarraoa
Кармен Фарала принимает участие в фотосессии телешоу RTV "Мастера знаменитостей" в Цирке изящных искусств в Мадриде.
Кармен Фарала принимает участие в фотосессии телешоу RTV "Мастера знаменитостей" в Цирке изящных искусств в Мадриде.
© AP Photo / Alberto Pezzali
Люди, принимающие участие в ежегодном мероприятии "Поездка на метро без штанов" в Лондоне.
Люди, принимающие участие в ежегодном мероприятии "Поездка на метро без штанов" в Лондоне.
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкУчастник первенства и чемпионата по ездовому спорту на собачьих упряжках "Рождественский заезд - 2025" на лыжной базе "Метелица" в городе Бердске Новосибирской области.
Участник первенства и чемпионата по ездовому спорту на собачьих упряжках "Рождественский заезд - 2025" на лыжной базе "Метелица" в городе Бердске Новосибирской области.
© AP Photo / Boris Grdanoski
Люди в масках ожидают начала карнавального шествия в деревне Вевчани, Северная Македония.
Люди в масках ожидают начала карнавального шествия в деревне Вевчани, Северная Македония.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Женщина прогуливается во время снегопада в Санкт-Петербурге.
Женщина прогуливается во время снегопада в Санкт-Петербурге.
© Getty Images / Picture alliance/Sebastian Kahnert
Участник национальной партийной конференции AfD.
Участник национальной партийной конференции AfD.
© AP Photo / Michael Probst
Чайки летают над Балтийским морем в Шарбойце, Германия.
Чайки летают над Балтийским морем в Шарбойце, Германия.
© Getty Images / Lance King
Фанаты "Кэмерон Крейзи" и "Дьюк Блю Девилз" перед матчем в США.
Фанаты "Кэмерон Крейзи" и "Дьюк Блю Девилз" перед матчем в США.
© photo: Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкМаскоты "Грибы с глазами" во время смешанной эстафеты звезд, юношей и девушек в "Гонке чемпионов" в Рязани.
Маскоты "Грибы с глазами" во время смешанной эстафеты звезд, юношей и девушек в "Гонке чемпионов" в Рязани.