https://sputnik-georgia.ru/20250116/chto-obsudili-glavy-mid-gruzii-i-azerbaydzhana-osnovnye-temy-291779916.html
Что обсудили главы МИД Грузии и Азербайджана: основные темы
Что обсудили главы МИД Грузии и Азербайджана: основные темы
Sputnik Грузия
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов 16.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-16T20:47+0400
2025-01-16T20:47+0400
2025-01-16T22:00+0400
новости
грузия
политика
азербайджан
баку
мака бочоришвили
грузино-азербайджанские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/10/291779744_0:168:2048:1320_1920x0_80_0_0_b9d75bf79cad791a2634feeab349560a.jpg
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Отношения Грузии и Азербайджана, попытки вмешательства во внутреннюю политику, международные проекты и новые инициативы стали основными темами встречи министров иностранных дел стран Маки Бочоришвили и Джейхуна Байрамова в Баку. Мака Бочоришвили прибыла в Баку в четверг, за день до десятого юбилейного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами и визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан. Это ее первый зарубежный визит в ранге главы внешнеполитического ведомства. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. И именно крупные проекты, в том числе проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) и оптиковолоконного кабеля по дну Черного моря из Азербайджана и Грузии в Европу и развитие Среднего коридора, стали главной темой обсуждения министров. "Во время встречи с Джейхуном Байрамовым мы говорили о проекте по прокладке кабеля, который является очень важным проектом для будущего, для Грузии, для Азербайджана, для всего региона, для обеспечения связи через Черное море, что позволит нам и дальше использовать наши возможности. В этом контексте важно сотрудничество в различных форматах", – заявила Бочоришвили. Особое внимание она уделила формату сотрудничества Грузии, Турции и Азербайджана. Кроме того, по ее словам, важным является сотрудничество между Грузией, Азербайджаном, Румынией и Венгрией, что важно для лучшего использования потенциала нашего региона и для реализации более интересных проектов, чтобы возможности региона могли быть использованы еще лучше. Глава МИД Азербайджана также отметил важность многосторонних форматов , где Грузия и Азербайджан являются активными участниками. "В 2024 году уже состоялся трехсторонний формат Грузия-Азербайджан-Турция, в Баку прошла встреча министров иностранных дел, была подписана Бакинская декларация, достигнуты договоренности по важным решениям. Также запланирована встреча с министром транспорта Казахстана по вопросам координации работы в сфере транспорта и презентации дорожных карт", – сказал Байрамов. Стратегическое партнерство В Баку министры иностранных дел еще раз подтвердили стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана. При это она отметила, что при обсуждении происходящих в регионе процессов была подчеркнута необходимость мира и стабильности. "Грузия всегда была и будет привержена миру и стабильности в нашем регионе, и всегда будет готова внести свой вклад в развитие добрососедских отношений между странами и установление устойчивого мира в нашем регионе", – заявила Бочоришвили. В свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Алиев отметил, что Азербайджан заинтересован в стабильности и мире в Грузии. "Грузия и Азербайджан заинтересованы в максимально позитивном развитии друг друга. Мы зависим друг от друга. Мы также заинтересованы в стабильности, развитии и мире в других странах. Благодаря этому у нас образцовая дружба. Мы не вмешиваемся во внутренние дела друг друга. Мы считаем, что соседи должны проводить такую политику. сказал Байрамов. Борьба с внешним влиянием Еще одной темой обсуждения министров иностранных дел двух стран стали попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Грузии и Азербайджана. По ее словам, вмешательство усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны. "Наши государства, наши сильные государственные институты хорошо справляются с проблемами, которые часто возникают из-за вмешательства различных сторон. Конечно, для нас прежде всего очень важно взаимное уважение. Грузию и Азербайджан связывают исключительная история взаимного уважения, прекрасного сотрудничества и поддержки", – сказала Бочоришили. А вот глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что страны наказывают за проведение независимой политики. Попытки некоторых крупных держав вмешиваться во внутренние дела других стран, вопреки их суверенитету, не являются новой тенденцией. Так было всегда в истории. Новым является то, что, вероятно, никогда еще это не было столь открыто и агрессивно, добавил он. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Торговый оборот между странами за 11 месяцев 2024 года, по предварительной оценке, составил 664,4 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
азербайджан
баку
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/10/291779744_83:0:1904:1366_1920x0_80_0_0_11a6817345f3c85e8fbab99563df4535.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, политика, азербайджан, баку, мака бочоришвили, грузино-азербайджанские отношения
новости, грузия, политика, азербайджан, баку, мака бочоришвили, грузино-азербайджанские отношения
Что обсудили главы МИД Грузии и Азербайджана: основные темы
20:47 16.01.2025 (обновлено: 22:00 16.01.2025)
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Отношения Грузии и Азербайджана, попытки вмешательства во внутреннюю политику, международные проекты и новые инициативы стали основными темами встречи министров иностранных дел стран Маки Бочоришвили и Джейхуна Байрамова в Баку.
Мака Бочоришвили прибыла в Баку в четверг, за день до десятого юбилейного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами и визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан. Это ее первый зарубежный визит в ранге главы внешнеполитического ведомства.
"На завтрашнем десятом заседании межправительственной комиссии по экономическим вопросам, помимо крупных проектов, состоится обмен мнениями по ряду других инициатив", – сказал Джейхун Байрамов.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов.
И именно крупные проекты, в том числе проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) и оптиковолоконного кабеля по дну Черного моря из Азербайджана и Грузии в Европу и развитие Среднего коридора, стали главной темой обсуждения министров.
"Во время встречи с Джейхуном Байрамовым мы говорили о проекте по прокладке кабеля, который является очень важным проектом для будущего, для Грузии, для Азербайджана, для всего региона, для обеспечения связи через Черное море, что позволит нам и дальше использовать наши возможности. В этом контексте важно сотрудничество в различных форматах", – заявила Бочоришвили.
Особое внимание она уделила формату сотрудничества Грузии, Турции и Азербайджана.
"Прежде всего я хотела бы подчеркнуть стратегическое партнерство между Азербайджаном, Турцией и Грузией и наше сотрудничество в этих рамках. Я надеюсь, что совсем скоро у нас будет возможность провести встречу министров иностранных дел в таком формате и обсудить дальнейшее углубление трехстороннего сотрудничества", – сказала Бочоришвили.
Кроме того, по ее словам, важным является сотрудничество между Грузией, Азербайджаном, Румынией и Венгрией, что важно для лучшего использования потенциала нашего региона и для реализации более интересных проектов, чтобы возможности региона могли быть использованы еще лучше.
Глава МИД Азербайджана также отметил важность многосторонних форматов , где Грузия и Азербайджан являются активными участниками.
"В 2024 году уже состоялся трехсторонний формат Грузия-Азербайджан-Турция, в Баку прошла встреча министров иностранных дел, была подписана Бакинская декларация, достигнуты договоренности по важным решениям. Также запланирована встреча с министром транспорта Казахстана по вопросам координации работы в сфере транспорта и презентации дорожных карт", – сказал Байрамов.
Стратегическое партнерство
В Баку министры иностранных дел еще раз подтвердили стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана.
"Стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном поистине образцовое, и я уверена, что наши отношения на благо наших стран и народов и с учетом интересов друг друга будут развиваться еще более быстрыми темпами", – заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.
При это она отметила, что при обсуждении происходящих в регионе процессов была подчеркнута необходимость мира и стабильности.
"Грузия всегда была и будет привержена миру и стабильности в нашем регионе, и всегда будет готова внести свой вклад в развитие добрососедских отношений между странами и установление устойчивого мира в нашем регионе", – заявила Бочоришвили.
В свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Алиев отметил, что Азербайджан заинтересован в стабильности и мире в Грузии.
"Грузия и Азербайджан заинтересованы в максимально позитивном развитии друг друга. Мы зависим друг от друга. Мы также заинтересованы в стабильности, развитии и мире в других странах. Благодаря этому у нас образцовая дружба. Мы не вмешиваемся во внутренние дела друг друга. Мы считаем, что соседи должны проводить такую политику. сказал Байрамов.
Борьба с внешним влиянием
Еще одной темой обсуждения министров иностранных дел двух стран стали попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Грузии и Азербайджана.
"В последнее время мы стали свидетелями многочисленных попыток с разных сторон вмешаться во внутренние дела страны, но наши общества и государства достаточно устойчивы, чтобы противостоять таким шагам", – сказала глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.
По ее словам, вмешательство усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны.
"Наши государства, наши сильные государственные институты хорошо справляются с проблемами, которые часто возникают из-за вмешательства различных сторон. Конечно, для нас прежде всего очень важно взаимное уважение. Грузию и Азербайджан связывают исключительная история взаимного уважения, прекрасного сотрудничества и поддержки", – сказала Бочоришили.
А вот глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что страны наказывают за проведение независимой политики.
"Мы считаем, что истинная причина этого заключается в том, что наши страны проводят суверенную политику, а не по указанию какой-либо великой державы. В этом случае мы становимся их целью", – сказал Байрамов.
Попытки некоторых крупных держав вмешиваться во внутренние дела других стран, вопреки их суверенитету, не являются новой тенденцией. Так было всегда в истории. Новым является то, что, вероятно, никогда еще это не было столь открыто и агрессивно, добавил он.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Торговый оборот между странами за 11 месяцев 2024 года, по предварительной оценке, составил 664,4 миллиона долларов.