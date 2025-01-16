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Что обсудили главы МИД Грузии и Азербайджана: основные темы

Что обсудили главы МИД Грузии и Азербайджана: основные темы

Sputnik Грузия

Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов 16.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-16T20:47+0400

2025-01-16T20:47+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Отношения Грузии и Азербайджана, попытки вмешательства во внутреннюю политику, международные проекты и новые инициативы стали основными темами встречи министров иностранных дел стран Маки Бочоришвили и Джейхуна Байрамова в Баку. Мака Бочоришвили прибыла в Баку в четверг, за день до десятого юбилейного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами и визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан. Это ее первый зарубежный визит в ранге главы внешнеполитического ведомства. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. И именно крупные проекты, в том числе проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) и оптиковолоконного кабеля по дну Черного моря из Азербайджана и Грузии в Европу и развитие Среднего коридора, стали главной темой обсуждения министров. "Во время встречи с Джейхуном Байрамовым мы говорили о проекте по прокладке кабеля, который является очень важным проектом для будущего, для Грузии, для Азербайджана, для всего региона, для обеспечения связи через Черное море, что позволит нам и дальше использовать наши возможности. В этом контексте важно сотрудничество в различных форматах", – заявила Бочоришвили. Особое внимание она уделила формату сотрудничества Грузии, Турции и Азербайджана. Кроме того, по ее словам, важным является сотрудничество между Грузией, Азербайджаном, Румынией и Венгрией, что важно для лучшего использования потенциала нашего региона и для реализации более интересных проектов, чтобы возможности региона могли быть использованы еще лучше. Глава МИД Азербайджана также отметил важность многосторонних форматов , где Грузия и Азербайджан являются активными участниками. "В 2024 году уже состоялся трехсторонний формат Грузия-Азербайджан-Турция, в Баку прошла встреча министров иностранных дел, была подписана Бакинская декларация, достигнуты договоренности по важным решениям. Также запланирована встреча с министром транспорта Казахстана по вопросам координации работы в сфере транспорта и презентации дорожных карт", – сказал Байрамов. Стратегическое партнерство В Баку министры иностранных дел еще раз подтвердили стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана. При это она отметила, что при обсуждении происходящих в регионе процессов была подчеркнута необходимость мира и стабильности. "Грузия всегда была и будет привержена миру и стабильности в нашем регионе, и всегда будет готова внести свой вклад в развитие добрососедских отношений между странами и установление устойчивого мира в нашем регионе", – заявила Бочоришвили. В свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Алиев отметил, что Азербайджан заинтересован в стабильности и мире в Грузии. "Грузия и Азербайджан заинтересованы в максимально позитивном развитии друг друга. Мы зависим друг от друга. Мы также заинтересованы в стабильности, развитии и мире в других странах. Благодаря этому у нас образцовая дружба. Мы не вмешиваемся во внутренние дела друг друга. Мы считаем, что соседи должны проводить такую политику. сказал Байрамов. Борьба с внешним влиянием Еще одной темой обсуждения министров иностранных дел двух стран стали попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Грузии и Азербайджана. По ее словам, вмешательство усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны. "Наши государства, наши сильные государственные институты хорошо справляются с проблемами, которые часто возникают из-за вмешательства различных сторон. Конечно, для нас прежде всего очень важно взаимное уважение. Грузию и Азербайджан связывают исключительная история взаимного уважения, прекрасного сотрудничества и поддержки", – сказала Бочоришили. А вот глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что страны наказывают за проведение независимой политики. Попытки некоторых крупных держав вмешиваться во внутренние дела других стран, вопреки их суверенитету, не являются новой тенденцией. Так было всегда в истории. Новым является то, что, вероятно, никогда еще это не было столь открыто и агрессивно, добавил он. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Торговый оборот между странами за 11 месяцев 2024 года, по предварительной оценке, составил 664,4 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, азербайджан, баку, мака бочоришвили, грузино-азербайджанские отношения