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Денежные переводы из России в Грузию продолжат сокращаться – эксперт
Денежные переводы из России в Грузию продолжат сокращаться – эксперт
Sputnik Грузия
Денежные переводы из России в Грузию продолжат сокращаться в связи с тем, что россияне постепенно покидают страну или же устраиваются работать в местные... 16.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-16T23:35+0400
2025-01-16T23:35+0400
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Об этом он заявил эксклюзивно в интервью Sputnik. Подробности узнаете из видеоматериала.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео
Денежные переводы из России в Грузию продолжат сокращаться – эксперт
23:35 16.01.2025 (обновлено: 23:53 16.01.2025)
Денежные переводы из России в Грузию продолжат сокращаться в связи с тем, что россияне постепенно покидают страну или же устраиваются работать в местные компании, считает эксперт Василий Колташов
Об этом он заявил эксклюзивно в интервью Sputnik. Подробности узнаете из видеоматериала.