https://sputnik-georgia.ru/20250116/denezhnye-perevody-iz-rossii-v-gruziyu-prodolzhat-sokraschatsya---ekspert-291782444.html

Денежные переводы из России в Грузию продолжат сокращаться – эксперт

Денежные переводы из России в Грузию продолжат сокращаться – эксперт

Sputnik Грузия

Денежные переводы из России в Грузию продолжат сокращаться в связи с тем, что россияне постепенно покидают страну или же устраиваются работать в местные... 16.01.2025, Sputnik Грузия

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Об этом он заявил эксклюзивно в интервью Sputnik. Подробности узнаете из видеоматериала.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео