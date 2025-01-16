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Экономист рассказал о важном факторе для грузинской экономики – видео
Экономист рассказал о важном факторе для грузинской экономики – видео
Sputnik Грузия
Восстановление и наращивание торговых отношений с Россией стало для Грузии важным фактором роста экономик, считает экономист Василий Колташев 16.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-16T23:48+0400
2025-01-16T23:48+0400
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Об этом он заявил эксклюзивно в интервью Sputnik. Подробности узнаете из видеоматериала.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео
Экономист рассказал о важном факторе для грузинской экономики – видео
23:48 16.01.2025 (обновлено: 23:54 16.01.2025)
Восстановление и наращивание торговых отношений с Россией стало для Грузии важным фактором роста экономик, считает экономист Василий Колташев
Об этом он заявил эксклюзивно в интервью Sputnik. Подробности узнаете из видеоматериала.