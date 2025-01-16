https://sputnik-georgia.ru/20250116/ekonomist-rasskazal-o-vazhnom-faktore-dlya-gruzinskoy-ekonomiki---video-291782775.html

Экономист рассказал о важном факторе для грузинской экономики – видео

Экономист рассказал о важном факторе для грузинской экономики – видео

Sputnik Грузия

Восстановление и наращивание торговых отношений с Россией стало для Грузии важным фактором роста экономик, считает экономист Василий Колташев 16.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-16T23:48+0400

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Об этом он заявил эксклюзивно в интервью Sputnik. Подробности узнаете из видеоматериала.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео