https://sputnik-georgia.ru/20250116/gruziya-zavershila-2024-god-s-rekordom-po-turizmu--pervyy-kommentariy-291766346.html

Грузия завершила 2024 год с рекордом по туризму – первый комментарий

Грузия завершила 2024 год с рекордом по туризму – первый комментарий

Sputnik Грузия

Грузия приняла около 7,4 миллиона международных путешественников в 2024 году 16.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-16T09:01+0400

2025-01-16T09:01+0400

2025-01-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2024 году, заявила глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе. Грузия приняла около 7,4 миллиона международных путешественников в 2024 году, из которых 5,1 миллиона – туристы, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2024 году выросло на 4,2% по сравнению с 2023 годом. Что касается туристических визитов, они выросли на 9% по сравнению с показателями 2023 года. По ее словам, Грузия в 2025 году продолжит работу в направлении привлечения туристов из разных стран по приоритетным направлениям – ЕС, США, страны Ближнего Востока и Израиль. "Я думаю, у нас будет успешный год. Начинается сезон международных выставок, на которых мы предстанем вместе с частными компаниями, бизнес-сектором, представим Грузию и будем содействовать бизнес-сектору в установлении контактов с международными компаниями", – сказала Омиадзе. Наибольшее число визитов в Грузию в 2024 году осуществили граждане России – более 1,4 миллиона, что на 0,2% больше по сравнению с 2023 годом. Далее следуют граждане Турции, Армении, Азербайджана и Израиля. В топ-15 стран также входят Казахстан, Иран, Беларусь, Украина, Индия, Саудовская Аравия, Китай, Германия, Польша и Узбекистан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, ближний восток, сша, израиль, россия, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм