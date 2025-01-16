https://sputnik-georgia.ru/20250116/kurs-lari-na-chetverg--28446-gel1-291768507.html

Курс лари на четверг – 2,8446 GEL/$1

Курс лари на четверг – 2,8446 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0002 лари по отношению к доллару 16.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-16T09:48+0400

2025-01-16T09:48+0400

2025-01-16T09:48+0400

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 января в размере 2,8446 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0002 лари по отношению к доллару.

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2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, грузия, экономика, новости