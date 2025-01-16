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Курс лари на четверг – 2,8446 GEL/$1
Курс лари на четверг – 2,8446 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0002 лари по отношению к доллару 16.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-16T09:48+0400
2025-01-16T09:48+0400
2025-01-16T09:48+0400
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 января в размере 2,8446 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0002 лари по отношению к доллару.
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курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, грузия, экономика, новости
курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, грузия, экономика, новости
Курс лари на четверг – 2,8446 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0002 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 января в размере 2,8446 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0002 лари по отношению к доллару.