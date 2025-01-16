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Мэрия Тбилиси приступает к осуществлению проекта по разгрузке площади Героев
Мэрия Тбилиси приступает к осуществлению проекта по разгрузке площади Героев
Sputnik Грузия
Из-за загруженности дороги работы будут вестись в основном ночью и продлятся два месяца 16.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-16T10:51+0400
2025-01-16T10:51+0400
2025-01-16T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает очередной этап по обустройству дороги у бывшего бассейна "Лагуна Вере", ведущей к площади Героев, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Мэрия Тбилиси приступила к реализации нового проекта по обустройству дополнительной полосы автодвижения от площади Героев к набережной на одном из самых загруженных транспортных узлов города в феврале 2024 года. Для этого она выкупила территорию у АЗС, расположенных на той территории. По его словам, помимо расширения дороги, планируется также установить светофоры, обновить освещение, построить островки безопасности и нарисовать зебры. "Этот проект даст нам возможность исправить ту ситуацию, которую мы имеем на сегодняшний день с точки зрения передвижения, и движение на этом узле дороги будет относительно свободным", – отметил Каладзе. Мэр Тбилиси сообщил, что из-за загруженности дороги работы будут вестись в основном ночью и продлятся в течение двух месяцев. "В течение дня мы физически не сможем работать, поэтому осуществлять работы нам придется в основном в ночные часы", – сказал Каладзе. Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей реформы является создание транспортных коридоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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транспорт, транспорт в грузии, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, звиад гамсахурдия, лагуна вере
транспорт, транспорт в грузии, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, звиад гамсахурдия, лагуна вере
Мэрия Тбилиси приступает к осуществлению проекта по разгрузке площади Героев
Из-за загруженности дороги работы будут вестись в основном ночью и продлятся два месяца
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает очередной этап по обустройству дороги у бывшего бассейна "Лагуна Вере", ведущей к площади Героев, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Мэрия Тбилиси приступила к реализации нового проекта по обустройству дополнительной полосы автодвижения от площади Героев к набережной на одном из самых загруженных транспортных узлов города в феврале 2024 года. Для этого она выкупила территорию у АЗС, расположенных на той территории.
"Начинается реабилитация дороги у территории "Лагуна Вере" на площади Героев. Реабилитационный ареал охватывает отрезок дороги от площади Героев до набережной имени Звиада Гамсахурдия", – сказал Каладзе.
По его словам, помимо расширения дороги, планируется также установить светофоры, обновить освещение, построить островки безопасности и нарисовать зебры.
"Этот проект даст нам возможность исправить ту ситуацию, которую мы имеем на сегодняшний день с точки зрения передвижения, и движение на этом узле дороги будет относительно свободным", – отметил Каладзе.
Мэр Тбилиси сообщил, что из-за загруженности дороги работы будут вестись в основном ночью и продлятся в течение двух месяцев.
"В течение дня мы физически не сможем работать, поэтому осуществлять работы нам придется в основном в ночные часы", – сказал Каладзе.
Площадь Героев – это крупная транспортная развязка улиц Варазисхеви, Гамсахурдия, Костава, Чабуа Амирэджиби и проспекта царицы Тамар. В 1927 году здесь был построен зоопарк.
Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей реформы является создание транспортных коридоров.