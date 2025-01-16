https://sputnik-georgia.ru/20250116/meriya-tbilisi-pristupaet-k-osuschestvleniyu-proekta-po-razgruzke-ploschadi-geroev-291767734.html

Мэрия Тбилиси приступает к осуществлению проекта по разгрузке площади Героев

Мэрия Тбилиси приступает к осуществлению проекта по разгрузке площади Героев

Sputnik Грузия

Из-за загруженности дороги работы будут вестись в основном ночью и продлятся два месяца 16.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-16T10:51+0400

2025-01-16T10:51+0400

2025-01-16T10:51+0400

транспорт

транспорт в грузии

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

звиад гамсахурдия

лагуна вере

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23959/46/239594620_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_21fe376f439471496d01bf816586b28c.jpg

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает очередной этап по обустройству дороги у бывшего бассейна "Лагуна Вере", ведущей к площади Героев, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Мэрия Тбилиси приступила к реализации нового проекта по обустройству дополнительной полосы автодвижения от площади Героев к набережной на одном из самых загруженных транспортных узлов города в феврале 2024 года. Для этого она выкупила территорию у АЗС, расположенных на той территории. По его словам, помимо расширения дороги, планируется также установить светофоры, обновить освещение, построить островки безопасности и нарисовать зебры. "Этот проект даст нам возможность исправить ту ситуацию, которую мы имеем на сегодняшний день с точки зрения передвижения, и движение на этом узле дороги будет относительно свободным", – отметил Каладзе. Мэр Тбилиси сообщил, что из-за загруженности дороги работы будут вестись в основном ночью и продлятся в течение двух месяцев. "В течение дня мы физически не сможем работать, поэтому осуществлять работы нам придется в основном в ночные часы", – сказал Каладзе. Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей реформы является создание транспортных коридоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

транспорт, транспорт в грузии, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, звиад гамсахурдия, лагуна вере