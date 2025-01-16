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Полицейские в Грузии являются неприкосновенными – премьер
Полицейские в Грузии являются неприкосновенными – премьер
Sputnik Грузия
Государство принимает все меры в отношении подобных фактов в пределах своей компетенции, заявил премьер 16.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-16T15:40+0400
2025-01-16T15:40+0400
2025-01-16T16:01+0400
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ираклий кобахидзе
батумский городской суд
акции протеста
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Полицейские в Грузии представляют силу государства и являются неприкосновенными, а действия основательницы оппозиционных интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели не только крайне неприемлемы, но и представляют собой очень серьезное уголовное преступление, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Оппозиционные партии, НПО и их сторонники обвинили власти в политическом преследовании после того, как Батумский городской суд оставил Амаглобели в заключении на время следствия. Ее обвиняют в нападении на главу батумской полиции Ираклия Дгебуадзе, так как она дала ему пощечину на акции протеста. Прокуратура требует наказания в виде лишения свободы сроком от четырех до семи лет. Остальное, по словам премьера, рассмотрит суд. Однако все, как отметил Кобахидзе, так же ясно, как белый день. "Подобные действия крайне неприемлемы, это преступление, и, конечно, в такое время государство обязано принять соответствующие меры. Государство принимает все меры в отношении всех фактов в пределах своей компетенции", – заявил Кобахидзе. По словам премьера, все лежит на ладони – на кадрах видно, как конкретный журналист наносит физическое оскорбление сотруднику полиции. Амаглобели задержали 11 января в Батуми. В СМИ распространилась видеозапись, на которой Амаглобели дает пощечину Ираклию Дгебуадзе после ее освобождения из-под административного задержания. Незадолго до этого, Амаглобели задержали на акции протеста в административном порядке за вывешивание плаката. Через несколько минут после освобождения ее вновь задержали в соответствии с Уголовным кодексом. Амаглобели предъявлено обвинение в нападении на полицейского, что карается лишением свободы на срок от четырех до семи лет. На суде адвокат Амаглобели Паата Диасамидзе просил суд отпустить ее под залог в размере 100 тысяч лари. По мнению судьи Нино Сахелашвили, была вероятность совершения Амаглобели нового преступления, и поэтому заключение стало адекватной мерой пресечения. Первое предварительное слушание по делу основательницы оппозиционных интернет-изданий пройдет 4 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, батумский городской суд, акции протеста
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, батумский городской суд, акции протеста
Полицейские в Грузии являются неприкосновенными – премьер
15:40 16.01.2025 (обновлено: 16:01 16.01.2025)
Государство принимает все меры в отношении подобных фактов в пределах своей компетенции, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Полицейские в Грузии представляют силу государства и являются неприкосновенными, а действия основательницы оппозиционных интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели не только крайне неприемлемы, но и представляют собой очень серьезное уголовное преступление, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Оппозиционные партии, НПО и их сторонники обвинили власти в политическом преследовании после того, как Батумский городской суд оставил Амаглобели в заключении на время следствия. Ее обвиняют в нападении на главу батумской полиции Ираклия Дгебуадзе, так как она дала ему пощечину на акции протеста. Прокуратура требует наказания в виде лишения свободы сроком от четырех до семи лет.
"Все должны понимать, что полицейский неприкосновенен, полицейский представляет государство, представляет силу государства, и тем более, когда речь идет о высокопоставленном сотруднике полиции, подобные действия в отношении него крайне неприемлемы, и не только неприемлемы, это очень серьезное уголовное преступление", – заявил Кобахидзе.
Остальное, по словам премьера, рассмотрит суд. Однако все, как отметил Кобахидзе, так же ясно, как белый день.
"Подобные действия крайне неприемлемы, это преступление, и, конечно, в такое время государство обязано принять соответствующие меры. Государство принимает все меры в отношении всех фактов в пределах своей компетенции", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, все лежит на ладони – на кадрах видно, как конкретный журналист наносит физическое оскорбление сотруднику полиции.
"На самом деле этот человек не журналист, а партийный активист. Однако для следствия это тоже не имеет значения. Для следствия главное, что есть признаки преступления, и вердикт на этот счет должен вынести суд", – заявил Кобахидзе.
Амаглобели задержали 11 января в Батуми. В СМИ распространилась видеозапись, на которой Амаглобели дает пощечину Ираклию Дгебуадзе после ее освобождения из-под административного задержания.
Незадолго до этого, Амаглобели задержали на акции протеста в административном порядке за вывешивание плаката. Через несколько минут после освобождения ее вновь задержали в соответствии с Уголовным кодексом.
Амаглобели предъявлено обвинение в нападении на полицейского, что карается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
На суде адвокат Амаглобели Паата Диасамидзе просил суд отпустить ее под залог в размере 100 тысяч лари. По мнению судьи Нино Сахелашвили, была вероятность совершения Амаглобели нового преступления, и поэтому заключение стало адекватной мерой пресечения.
Первое предварительное слушание по делу основательницы оппозиционных интернет-изданий пройдет 4 марта.