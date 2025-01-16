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Проект ремонта проспекта Руставели – последние новшества

Проект ремонта проспекта Руставели – последние новшества

Sputnik Грузия

Капитальный ремонт проспекта Руставели обойдется городским властям в 90 миллионов лари 16.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-16T13:32+0400

2025-01-16T13:32+0400

2025-01-16T13:32+0400

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси вынуждена была объявить повторные тендеры на два лота из четырех по ремонту главного проспекта столицы – Руставели – из-за отсутствия претендентов. О проекте полного восстановления проспекта Руставели мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в 2023 году. Ремонт проспекта должен был начаться в 2024 году, однако из-за необходимости проведения исследования затянулся. Недавно Каладзе заявил, что ремонт проспекта Руставели начнется в 2025 году с дорожной инфраструктуры. В рамках проекта по ремонту проезжей части проспекта Руставели мэрия Тбилиси объявила четыре тендера на общую сумму 28,4 миллиона лари. Проезжая часть была разделена на четыре отрезка: Прием заявок длился до 14 января и лишь одна компания, "Дин Групи", подала заявку на участие в двух тендерах по ремонту отрезков до улицы Александра Чавчавадзе. В данный момент ее заявка находится на рассмотрении. Претендентов на ремонт остальной части проспекта Руставели до площади Свободы не нашлось. Прием заявок по новым тендерам продлится до 5 февраля. Капитальный ремонт проспекта Руставели, главной артерии Тбилиси, обойдется городским властям в 90 миллионов лари (около 33 млн долларов) – 60 миллионов лари (около 22 млн долларов) будет потрачено на восстановление зданий, а остальное – на дорогу. Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города среди туристов. Он назван в честь величайшего грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте Руставели находится здание парламента Грузии, здания ведущих театров и музеев, среди них Тбилисский театр оперы и балета имени Палиашвили и Национальный музей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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каха каладзе, шота руставели, тбилиси, грузия, новости