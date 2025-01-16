https://sputnik-georgia.ru/20250116/skonchalsya-rezhisser-devid-linch---sozdatel-tvin-piks-i-sinego-barkhata-291781668.html

Скончался режиссер Дэвид Линч - создатель "Твин Пикс" и "Синего бархата"

Скончался режиссер Дэвид Линч - создатель "Твин Пикс" и "Синего бархата"

Sputnik Грузия

В 2024 году Линч сообщил, что у него диагностирована эмфизема, вызванная курением 16.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-16T22:45+0400

2025-01-16T22:45+0400

2025-01-16T22:45+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Американский кинорежиссер Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет, сообщила семья кинематографиста. "С глубоким сожалением сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча... В мире теперь большая дыра, когда его больше нет с нами", - говорится в заявлении в социальных сетях. В 2024 году Линч сообщил, что у него диагностирована эмфизема, вызванная курением, и он, вероятно, больше не сможет покидать свой дом, чтобы заниматься режиссурой. Журнал Variety пишет, что Линч радикально изменил американский кинематограф своим мрачным, сюрреалистическим художественным видением. Как отмечает издание, снятые режиссером сериал "Твин Пикс" и такие фильмы, как "Синий бархат", "Затерянное шоссе" и "Малхолланд Драйв" объединили в себе элементы ужасов, нуара и детективов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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