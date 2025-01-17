https://sputnik-georgia.ru/20250117/kurs-lari-dollar-291783296.html

Курс лари на пятницу – 2,8412 GEL/$1

Курс лари на пятницу – 2,8412 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0.0034 лари по отношению к доллару 17.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-17T09:48+0400

2025-01-17T09:48+0400

2025-01-17T09:48+0400

грузия

экономика

лари

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 января в размере 2,8412 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0.0034 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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