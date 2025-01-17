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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии на выходных
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии на выходных
Sputnik Грузия
Уровень опасности средний 17.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-17T19:05+0400
2025-01-17T19:05+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют снегопад, лавины и шторм в Грузии до понедельника, 20 января, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В горах и высокогорье ожидаются осадки и снегопад, а на черноморском побережье Грузии – 4-6-балльный шторм. В этот период будет дуть сильный западный ветер. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках на западе Грузии, а в холмистой и горной местности могут спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы и сход лавин. Уровень опасности средний, сообщают синоптики.
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, тбилиси
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, тбилиси
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии на выходных
Уровень опасности средний
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют снегопад, лавины и шторм в Грузии до понедельника, 20 января, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
В горах и высокогорье ожидаются осадки и снегопад, а на черноморском побережье Грузии – 4-6-балльный шторм. В этот период будет дуть сильный западный ветер.
Из-за сильного снегопада, лавинной опасности, гололеда и плохой видимости на отдельных участках автомагистралей может быть ограничено движение транспорта.
Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках на западе Грузии, а в холмистой и горной местности могут спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы и сход лавин.
Уровень опасности средний, сообщают синоптики.