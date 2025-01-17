https://sputnik-georgia.ru/20250117/sinoptiki-preduprezhdayut-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-na-vykhodnykh-291792371.html

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии на выходных

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии на выходных

Sputnik Грузия

Уровень опасности средний 17.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-17T19:05+0400

2025-01-17T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют снегопад, лавины и шторм в Грузии до понедельника, 20 января, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В горах и высокогорье ожидаются осадки и снегопад, а на черноморском побережье Грузии – 4-6-балльный шторм. В этот период будет дуть сильный западный ветер. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках на западе Грузии, а в холмистой и горной местности могут спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы и сход лавин. Уровень опасности средний, сообщают синоптики.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, тбилиси