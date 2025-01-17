https://sputnik-georgia.ru/20250117/skolko-deneg-perechislili-migranty-v-gruziyu-v-2024-godu--novaya-statistika-291784079.html

Сколько денег перечислили мигранты в Грузию в 2024 году – новая статистика

Сколько денег перечислили мигранты в Грузию в 2024 году – новая статистика

Sputnik Грузия

По объему денежных переводов в Грузию за 2024 год лидером является США 17.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-17T09:01+0400

2025-01-17T09:01+0400

2025-01-17T09:38+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2024 год снизился на 18,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 361,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за 2024 год лидером является США.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 548,2 миллиона долларов – 16,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия входит в тройку стран по объему переводов в декабреДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в декабре 2024 года снизились на 8,6% по сравнению с декабрем 2023 года и составили 285,4 миллиона долларов.Россия по объему переводов в Грузию находится на третьем месте, пропустив вперед Италию и США.В декабре из России перечислено 31,3 миллиона долларов – 11% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в декабре 2024 года поступило денежных переводов на 55,8% меньше, чем за тот же период 2023 года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ декабре из Грузии за границу перевели 34,8 миллиона долларов, что на 7,6% больше, чем за тот же месяц 2023 года.За 2024 год из Грузии за границу перевели 378 миллионов долларов, что на 6% больше, чем за 2023 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии