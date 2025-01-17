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Сколько денег перечислили мигранты в Грузию в 2024 году – новая статистика
Сколько денег перечислили мигранты в Грузию в 2024 году – новая статистика
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за 2024 год лидером является США 17.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-17T09:01+0400
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2025-01-17T09:38+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2024 год снизился на 18,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 361,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за 2024 год лидером является США.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 548,2 миллиона долларов – 16,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия входит в тройку стран по объему переводов в декабреДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в декабре 2024 года снизились на 8,6% по сравнению с декабрем 2023 года и составили 285,4 миллиона долларов.Россия по объему переводов в Грузию находится на третьем месте, пропустив вперед Италию и США.В декабре из России перечислено 31,3 миллиона долларов – 11% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в декабре 2024 года поступило денежных переводов на 55,8% меньше, чем за тот же период 2023 года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ декабре из Грузии за границу перевели 34,8 миллиона долларов, что на 7,6% больше, чем за тот же месяц 2023 года.За 2024 год из Грузии за границу перевели 378 миллионов долларов, что на 6% больше, чем за 2023 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
Сколько денег перечислили мигранты в Грузию в 2024 году – новая статистика
09:01 17.01.2025 (обновлено: 09:38 17.01.2025)
По объему денежных переводов в Грузию за 2024 год лидером является США
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2024 год снизился на 18,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 361,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за 2024 год лидером является США.
Статистика денежных переводов в Грузию за 2024 год
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
571,1
27,8
Италия
565,8
9,1
Россия
548,2
-36,0
Германия
267,3
16,0
Греция
262,7
12,8
По данным Национального банка
, из России за отчетный период поступило около 548,2 миллиона долларов – 16,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Россия входит в тройку стран по объему переводов в декабре
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в декабре 2024 года снизились на 8,6% по сравнению с декабрем 2023 года и составили 285,4 миллиона долларов.
Россия по объему переводов в Грузию находится на третьем месте, пропустив вперед Италию и США.
Статистика денежных переводов в Грузию за декабрь 2024 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
55,3
18,4
Италия
50,9
1,4
Россия
31,3
-55,8
Греция
23,9
3,9
Германия
23,5
6,7
В декабре из России перечислено 31,3 миллиона долларов – 11% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в декабре 2024 года поступило денежных переводов на 55,8% меньше, чем за тот же период 2023 года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В декабре из Грузии за границу перевели 34,8 миллиона долларов, что на 7,6% больше, чем за тот же месяц 2023 года.
За 2024 год из Грузии за границу перевели 378 миллионов долларов, что на 6% больше, чем за 2023 год.