https://sputnik-georgia.ru/20250118/aktsiya-u-zdaniya-politsii-v-tbilisi-zavershilas-arestami-291801990.html

Акция у здания полиции в Тбилиси завершилась арестами

Акция у здания полиции в Тбилиси завершилась арестами

Sputnik Грузия

Противостояние началось после того, как полиция стала задерживать тех участников акции, которые были в масках 18.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-18T17:44+0400

2025-01-18T17:44+0400

2025-01-18T18:27+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Акция у здания районного отделения полиции в спальном районе Темка в Тбилиси завершилась арестом нескольких человек и противостоянием с полицией. На акции собрались несколько десятков человек, которые выражали протест против ареста их единомышленников на акциях в конце ноября-декабре этого года. Противостояние началось после того, как полиция стала задерживать тех участников акции, которые были в масках. С 1 января ношение масок, скрывающих лицо, в Грузии запрещено законом. Во время столкновения были выбиты стекла в здании отделения полиции, никто не пострадал. Между тем, по версии СМИ, всего на акции в спальном районе задержаны до 6 человек. В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Оппозиция и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить "майдан" при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акции, акции протеста, тбилиси, грузия, новости, происшествия