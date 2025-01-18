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Акция у здания полиции в Тбилиси завершилась арестами
Акция у здания полиции в Тбилиси завершилась арестами
Sputnik Грузия
Противостояние началось после того, как полиция стала задерживать тех участников акции, которые были в масках 18.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-18T17:44+0400
2025-01-18T17:44+0400
2025-01-18T18:27+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Акция у здания районного отделения полиции в спальном районе Темка в Тбилиси завершилась арестом нескольких человек и противостоянием с полицией. На акции собрались несколько десятков человек, которые выражали протест против ареста их единомышленников на акциях в конце ноября-декабре этого года. Противостояние началось после того, как полиция стала задерживать тех участников акции, которые были в масках. С 1 января ношение масок, скрывающих лицо, в Грузии запрещено законом. Во время столкновения были выбиты стекла в здании отделения полиции, никто не пострадал. Между тем, по версии СМИ, всего на акции в спальном районе задержаны до 6 человек. В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Оппозиция и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить "майдан" при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акции, акции протеста, тбилиси, грузия, новости, происшествия
акции, акции протеста, тбилиси, грузия, новости, происшествия
Акция у здания полиции в Тбилиси завершилась арестами
17:44 18.01.2025 (обновлено: 18:27 18.01.2025)
Противостояние началось после того, как полиция стала задерживать тех участников акции, которые были в масках
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Акция у здания районного отделения полиции в спальном районе Темка в Тбилиси завершилась арестом нескольких человек и противостоянием с полицией.
На акции собрались несколько десятков человек, которые выражали протест против ареста их единомышленников на акциях в конце ноября-декабре этого года.
Противостояние началось после того, как полиция стала задерживать тех участников акции, которые были в масках. С 1 января ношение масок, скрывающих лицо, в Грузии запрещено законом. Во время столкновения были выбиты стекла в здании отделения полиции, никто не пострадал.
"Они были в масках. Были это женщины или мужчины, мы уточним и сообщим вам. Сколько человек задержано на данный момент, мне не известно", – сказал заместитель главы департамента патрульной полиции МВД Грузии Гога Меманишвили.
Между тем, по версии СМИ, всего на акции в спальном районе задержаны до 6 человек.
В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается.
С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек.
Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты.
Оппозиция и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить "майдан" при поддержке своих зарубежных хозяев.
С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.