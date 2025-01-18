https://sputnik-georgia.ru/20250118/kurs-lari-dollar-291797231.html
Курс лари на субботу – 2,8412 GEL/$1
Курс лари на субботу – 2,8412 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился 18.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-18T09:48+0400
2025-01-18T09:48+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 января в размере 2,8412 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на субботу – 2,8412 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 января в размере 2,8412 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился.