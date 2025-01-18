https://sputnik-georgia.ru/20250118/ofitsialno-kvaratskheliya-podpisal-kontrakt-s-pari-sen-zhermen-291798299.html
Официально: Кварацхелия подписал контракт с "Пари Сен-Жермен"
Официально: Кварацхелия подписал контракт с "Пари Сен-Жермен"
Sputnik Грузия
Один из лидеров сборной Грузии будет получать 11 миллионов евро за сезон 18.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-18T10:40+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Грузинский вингер, 23-летний Хвича Кварацхелия подписал пятилетний контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен", говорится на официальном сайте "ПСЖ". За трансфер Кварацхелия его прежний клуб, итальянский "Наполи", получил 70 миллионов евро, а также 10 миллионов евро в качестве бонусов. Один из лидеров сборной Грузии, по имеющейся информации, будет получать 11 миллионов евро за сезон, в том время как в "Наполи" его зарплата составляла лишь 1,8 млн и считалась одной из самых низких среди одноклубников. Кварацхелия сыграл за "Наполи" 107 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 29 результативных передач. Футболист уже успел сделать для СМИ первый комментарий в качестве игрока команды-чемпиона Франции. "ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 17 встреч. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте "Пари Сен-Жермен", Кварацхелия будет выступать под номером 7. Хвича – первый грузинский игрок в истории французского клуба. Трансфер Кварацхелия в "ПСЖ" стал самым дорогим в истории грузинского футбола. До этого самый дорогой контракт подписал 24-летний вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили с английским "Ливерпулем". Англичане заплатили за Мамардашвили 35 млн евро. Официально играть за "Ливерпуль" голкипер начнет после окончания текущего сезона – летом 2025 года. Кварацхелия присоединился к "Наполи" в 2022 году. В своем первом сезоне в серии А он стал чемпионом Италии ("Наполи" выиграл чемпионат впервые за 33 года) и помог клубу впервые добраться до четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Кварацхелия четырежды признавался лучшим игроком месяца в чемпионате Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в дебютном сезоне был признан лучшим голом года серии А, а сам он – лучшим игроком сезона. Благодарные итальянские болельщики вскоре придумали грузину многоговорящие прозвища – Кварадона, в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, игравшего за неаполитанский клуб, и Квараваджо – в честь великого итальянского живописца Караваджо. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, тбилиси, италия, франция, георгий мамардашвили, диего марадона, уефа, футбол
хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, тбилиси, италия, франция, георгий мамардашвили, диего марадона, уефа, футбол
Официально: Кварацхелия подписал контракт с "Пари Сен-Жермен"
10:40 18.01.2025 (обновлено: 10:53 18.01.2025)
Один из лидеров сборной Грузии будет получать 11 миллионов евро за сезон
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik.
Грузинский вингер, 23-летний Хвича Кварацхелия подписал пятилетний контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен", говорится на официальном сайте "ПСЖ
".
За трансфер Кварацхелия его прежний клуб, итальянский "Наполи", получил 70 миллионов евро, а также 10 миллионов евро в качестве бонусов.
Один из лидеров сборной Грузии, по имеющейся информации, будет получать 11 миллионов евро за сезон, в том время как в "Наполи" его зарплата составляла лишь 1,8 млн и считалась одной из самых низких среди одноклубников.
Кварацхелия сыграл за "Наполи" 107 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 29 результативных передач.
Футболист уже успел сделать для СМИ первый комментарий в качестве игрока команды-чемпиона Франции.
"Быть здесь – это мечта. Мне рассказывали много хорошего о "Пари Сен-Жермен". Я невероятно горжусь тем, что стал игроком этого великого клуба. Теперь я с нетерпением жду возможности надеть форму нового клуба", – сказал Кварацхелия.
"ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 17 встреч.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте "Пари Сен-Жермен", Кварацхелия будет выступать под номером 7. Хвича – первый грузинский игрок в истории французского клуба.
Трансфер Кварацхелия в "ПСЖ" стал самым дорогим в истории грузинского футбола. До этого самый дорогой контракт подписал 24-летний вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили с английским "Ливерпулем".
Англичане заплатили за Мамардашвили 35 млн евро. Официально играть за "Ливерпуль" голкипер начнет после окончания текущего сезона – летом 2025 года.
Кварацхелия присоединился к "Наполи" в 2022 году. В своем первом сезоне в серии А он стал чемпионом Италии ("Наполи" выиграл чемпионат впервые за 33 года) и помог клубу впервые добраться до четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Кварацхелия четырежды признавался лучшим игроком месяца в чемпионате Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в дебютном сезоне был признан лучшим голом года серии А, а сам он – лучшим игроком сезона.
Благодарные итальянские болельщики вскоре придумали грузину многоговорящие прозвища – Кварадона, в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, игравшего за неаполитанский клуб, и Квараваджо – в честь великого итальянского живописца Караваджо.