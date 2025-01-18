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Пожар на железнодорожном вокзале в Гори унес жизнь человека
Пожар на железнодорожном вокзале в Гори унес жизнь человека
Sputnik Грузия
Точную причину пожара установит экспертиза 18.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-18T11:44+0400
2025-01-18T11:44+0400
2025-01-18T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Один человек погиб в результате пожара на железнодорожном вокзале в городе Гори (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, пожар начался в здании, и причиной его стал электрообогреватель. Пожар удалось быстро потушить, однако мужчину спасти не удалось. Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение чужой вещи при помощи поджога, повлекшее смерть человека". Точную причину пожара установит экспертиза. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, гори, шида картли, грузия, пожар
происшествия, новости, гори, шида картли, грузия, пожар
Пожар на железнодорожном вокзале в Гори унес жизнь человека
Точную причину пожара установит экспертиза
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Один человек погиб в результате пожара на железнодорожном вокзале в городе Гори (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, пожар начался в здании, и причиной его стал электрообогреватель.
Пожар удалось быстро потушить, однако мужчину спасти не удалось.
Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение чужой вещи при помощи поджога, повлекшее смерть человека". Точную причину пожара установит экспертиза.