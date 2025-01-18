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Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов в направлении России закрылось
Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов в направлении России закрылось
Sputnik Грузия
Для большегрузов закрыт участок с 116 по 137-й километр трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс 18.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-18T15:53+0400
2025-01-18T15:53+0400
2025-01-18T16:24+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Участок Вардисубани-Ларс дороги, ведущей в направлении России, закрылся для транспорта с прицепом и полуприцепом из-за снега и гололеда, сообщает департамент автодорог Грузии. По данным ведомства, для большегрузов закрыт участок с 116 по 137-й километр трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Что касается участков Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс, движение на этих участках осуществляется без остановки по лавинозащитным тоннелям. Для большегрузов движение возможно в одностороннем порядке. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии, грузия, новости, мцхета, дороги
верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии, грузия, новости, мцхета, дороги
Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов в направлении России закрылось
15:53 18.01.2025 (обновлено: 16:24 18.01.2025)
Для большегрузов закрыт участок с 116 по 137-й километр трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Участок Вардисубани-Ларс дороги, ведущей в направлении России, закрылся для транспорта с прицепом и полуприцепом из-за снега и гололеда, сообщает департамент автодорог Грузии.
По данным ведомства, для большегрузов закрыт участок с 116 по 137-й километр трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Что касается участков Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс, движение на этих участках осуществляется без остановки по лавинозащитным тоннелям. Для большегрузов движение возможно в одностороннем порядке.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.