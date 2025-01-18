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За незаконный перевоз мигрантов через границу Турции и Грузии задержали 6 человек
За незаконный перевоз мигрантов через границу Турции и Грузии задержали 6 человек
Sputnik Грузия
Турок провез пять своих сограждан на грузовом автомобиле в обход ППП "Сарпи" 18.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-18T17:06+0400
2025-01-18T17:06+0400
2025-01-18T17:06+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Сотрудники пограничной службы задержали шесть иностранных граждан по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии, говорится в сообщении МВД. Следствие установило, что гражданин Турции провез пять своих сограждан на грузовом автомобиле в обход пограничного пропускного пункта "Сарпи" на грузино-турецкой границе. Задержали обвиняемых прямо на территории пограничного пункта. Им грозит от 4 до 8 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в незаконном пересечении государственной границы группой лиц и организации этого преступления. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, турция, арест, грузино-турецкая граница, граница грузии
происшествия, грузия, новости, турция, арест, грузино-турецкая граница, граница грузии
За незаконный перевоз мигрантов через границу Турции и Грузии задержали 6 человек
Турок провез пять своих сограждан на грузовом автомобиле в обход ППП "Сарпи"
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Сотрудники пограничной службы задержали шесть иностранных граждан по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии, говорится в сообщении МВД.
Следствие установило, что гражданин Турции провез пять своих сограждан на грузовом автомобиле в обход пограничного пропускного пункта "Сарпи" на грузино-турецкой границе.
Задержали обвиняемых прямо на территории пограничного пункта.
Им грозит от 4 до 8 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в незаконном пересечении государственной границы группой лиц и организации этого преступления.