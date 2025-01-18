https://sputnik-georgia.ru/20250118/za-nezakonnyy-perevoz-migrantov-cherez-granitsu-turtsii-i-gruzii-zaderzhali-6-chelovek-291800257.html

За незаконный перевоз мигрантов через границу Турции и Грузии задержали 6 человек

За незаконный перевоз мигрантов через границу Турции и Грузии задержали 6 человек

Sputnik Грузия

Турок провез пять своих сограждан на грузовом автомобиле в обход ППП "Сарпи" 18.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-18T17:06+0400

2025-01-18T17:06+0400

2025-01-18T17:06+0400

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граница грузии

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Сотрудники пограничной службы задержали шесть иностранных граждан по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии, говорится в сообщении МВД. Следствие установило, что гражданин Турции провез пять своих сограждан на грузовом автомобиле в обход пограничного пропускного пункта "Сарпи" на грузино-турецкой границе. Задержали обвиняемых прямо на территории пограничного пункта. Им грозит от 4 до 8 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в незаконном пересечении государственной границы группой лиц и организации этого преступления. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, турция, арест, грузино-турецкая граница, граница грузии