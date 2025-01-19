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"Черный лев" проиграл "Эдинбургу", упустив шанс пробиться в плей-офф Кубка Вызова

"Черный лев" проиграл "Эдинбургу", упустив шанс пробиться в плей-офф Кубка Вызова

Sputnik Грузия

"Черный лев" завершил текущий Кубок Вызова с одной победой и тремя поражениями 19.01.2025, Sputnik Грузия

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новости грузинского регби

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" сыграла свой заключительный матч группового этапа Кубка Вызова против "Эдинбурга" в Шотландии, уступив сопернику со счетом 15:36. "Эдинбург", в составе которого много регбистов из сборной Шотландии, начал игру в быстром темпе и открыл счет, занеся попытку уже на второй минуте. В первые минуты первого тайма грузинским регбистам было сложно контролировать игру, а соперник реализовал пенальти и увеличил свое преимущество. В первом тайме "Черному льву" удалось забить лишь одно пенальти, который на свой счет записал Лука Маткава, тогда как шотландцы занесли еще две попытки и выиграли первую половину со счетом 24:3. В предыдущем матче третьего круга Кубка Вызова по регби "Черный лев" уступил дома французскому "Байонну" (16:41). "Черный лев" завершил текущий Кубок Вызова с одной победой и тремя поражениями. Кубок вызова – это закрытый турнир. В групповой этап автоматически попадают 18 клубов, занявших места в нижней части турнирных таблиц чемпионатов Англии, Франции и ПРО-14. Две оставшихся позиции занимают команды из других стран, которые получат приглашения от организаторов. В 2023 году впервые приглашение от организаторов получил "Черный лев".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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