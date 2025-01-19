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ДТП в Восточной Грузии – есть погибший и несколько пострадавших
ДТП в Восточной Грузии – есть погибший и несколько пострадавших
Sputnik Грузия
Трое пострадавших в результате столкновения двух легковых автомобилей были доставлены в больницу 19.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-19T21:08+0400
2025-01-19T21:08+0400
2025-01-19T21:08+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Мужчина до 20 лет погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Гардабанском районе Грузии (регион Квемо Картли), сообщил телеканал "Рустави 2". Трое пострадавших в результате столкновения двух легковых автомобилей были доставлены в больницу бригадой скорой помощи. По словам очевидцев, погибший находился за рулем одного из транспортных средств. Как сообщили в МВД, ведется расследование произошедшего по статье 276 УК Грузии "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, восточная грузия, гардабанский район, дтп
происшествия, грузия, новости, восточная грузия, гардабанский район, дтп
ДТП в Восточной Грузии – есть погибший и несколько пострадавших
Трое пострадавших в результате столкновения двух легковых автомобилей были доставлены в больницу
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Мужчина до 20 лет погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Гардабанском районе Грузии (регион Квемо Картли), сообщил телеканал "Рустави 2".
Трое пострадавших в результате столкновения двух легковых автомобилей были доставлены в больницу бригадой скорой помощи. По словам очевидцев, погибший находился за рулем одного из транспортных средств.
Как сообщили в МВД, ведется расследование произошедшего по статье 276 УК Грузии "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека".