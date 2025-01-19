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ДТП в Восточной Грузии – есть погибший и несколько пострадавших

ДТП в Восточной Грузии – есть погибший и несколько пострадавших

Sputnik Грузия

Трое пострадавших в результате столкновения двух легковых автомобилей были доставлены в больницу 19.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-19T21:08+0400

2025-01-19T21:08+0400

2025-01-19T21:08+0400

происшествия

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гардабанский район

дтп

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Мужчина до 20 лет погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Гардабанском районе Грузии (регион Квемо Картли), сообщил телеканал "Рустави 2". Трое пострадавших в результате столкновения двух легковых автомобилей были доставлены в больницу бригадой скорой помощи. По словам очевидцев, погибший находился за рулем одного из транспортных средств. Как сообщили в МВД, ведется расследование произошедшего по статье 276 УК Грузии "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, восточная грузия, гардабанский район, дтп