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Двалишвили одержал победу над Нурмагомедовым и защитил чемпионский пояс UFC

Двалишвили одержал победу над Нурмагомедовым и защитил чемпионский пояс UFC

Sputnik Грузия

Для 34-летнего Двалишвили это была первая защита пояса в карьере 19.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Чемпион UFC в легчайшем весе, грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили одержал победу по очкам над россиянином Умаром Нурмагомедовым и защитил чемпионский пояс. Поединок завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (48:47, 49:46, 48:47). Беспроигрышная серия Двалишвили достигла 12 побед подряд. Двалишвили завоевал чемпионский пояс UFC после победы над Шоном О'Мэлли в сентябре прошлого года. На счету бойца теперь 19 побед и 4 поражения. Мераб Двалишвили Двалишвили 34 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, сша, грузия, мераб двалишвили