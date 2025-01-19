https://sputnik-georgia.ru/20250119/dvalishvili-oderzhal-pobedu-nad-nurmagomedovym-i-zaschitil-chempionskiy-poyas-ufc-291804065.html
Двалишвили одержал победу над Нурмагомедовым и защитил чемпионский пояс UFC
Двалишвили одержал победу над Нурмагомедовым и защитил чемпионский пояс UFC
Sputnik Грузия
Для 34-летнего Двалишвили это была первая защита пояса в карьере 19.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-19T10:07+0400
2025-01-19T10:07+0400
2025-01-19T10:32+0400
спорт
новости
сша
грузия
мераб двалишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0f/289902139_0:0:1638:921_1920x0_80_0_0_74b051e41a849b9a6823a0f2b20f1e51.jpg
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Чемпион UFC в легчайшем весе, грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили одержал победу по очкам над россиянином Умаром Нурмагомедовым и защитил чемпионский пояс. Поединок завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (48:47, 49:46, 48:47). Беспроигрышная серия Двалишвили достигла 12 побед подряд. Двалишвили завоевал чемпионский пояс UFC после победы над Шоном О'Мэлли в сентябре прошлого года. На счету бойца теперь 19 побед и 4 поражения. Мераб Двалишвили Двалишвили 34 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0f/289902139_0:0:1638:1229_1920x0_80_0_0_ae2ab8fb5a5f2d3708cd6922dd7a3f7b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, сша, грузия, мераб двалишвили
спорт, новости, сша, грузия, мераб двалишвили
Двалишвили одержал победу над Нурмагомедовым и защитил чемпионский пояс UFC
10:07 19.01.2025 (обновлено: 10:32 19.01.2025)
Для 34-летнего Двалишвили это была первая защита пояса в карьере
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Чемпион UFC в легчайшем весе, грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили одержал победу по очкам над россиянином Умаром Нурмагомедовым и защитил чемпионский пояс.
Поединок завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (48:47, 49:46, 48:47).
Для 34-летнего Двалишвили это была первая защита пояса в карьере, а для 29-летнего Нурмагомедова – первый поединок за титул и первое поражение.
Беспроигрышная серия Двалишвили достигла 12 побед подряд.
Двалишвили завоевал чемпионский пояс UFC после победы над Шоном О'Мэлли в сентябре прошлого года. На счету бойца теперь 19 побед и 4 поражения.
Двалишвили 34 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США.
Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина").