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Израиль не прекратит боевые действия в Газе до предоставления ХАМАС списка заложников

Израиль не прекратит боевые действия в Газе до предоставления ХАМАС списка заложников

Sputnik Грузия

Израиль и Хамас ранее достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников и заключенных 19.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-19T12:14+0400

2025-01-19T12:14+0400

2025-01-19T12:59+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня в Газе не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников.Ранее местные СМИ писали, что движение задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем, по техническим причинам.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа – Израиль и движение ХАМАС – при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий. На первом этапе ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение Израилем более 1 890 заключенных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке