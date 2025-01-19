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Израиль не прекратит боевые действия в Газе до предоставления ХАМАС списка заложников
Израиль не прекратит боевые действия в Газе до предоставления ХАМАС списка заложников
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Израиль и Хамас ранее достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников и заключенных 19.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-19T12:14+0400
2025-01-19T12:14+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня в Газе не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников.Ранее местные СМИ писали, что движение задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем, по техническим причинам.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа – Израиль и движение ХАМАС – при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий. На первом этапе ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение Израилем более 1 890 заключенных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке
в мире, новости, политика, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке
Израиль не прекратит боевые действия в Газе до предоставления ХАМАС списка заложников
12:14 19.01.2025 (обновлено: 12:59 19.01.2025)
Израиль и Хамас ранее достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников и заключенных
ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня в Газе не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников.
Ранее местные СМИ писали, что движение задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем, по техническим причинам.
В пресс-службе правительства Израиля заявили, что ночью Нетаньяху провел оценку ситуации с безопасностью в связи с задержкой получения списка похищенных, которые, как ожидается, будут освобождены. Премьер-министр проинструктировал армию, что прекращение огня, которое должно вступить в силу в 8:30 (9:30 мск), не начнется до тех пор, пока Израиль не получит список освобождаемых заложников, который ХАМАС обязался предоставить.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа – Израиль и движение ХАМАС – при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий. На первом этапе ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение Израилем более 1 890 заключенных.