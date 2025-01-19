https://sputnik-georgia.ru/20250119/milan-gotov-kupit-20-letnego-gruzinskogo-zaschitnika-291805984.html

"Милан" готов купить 20-летнего грузинского защитника

"Милан" готов купить 20-летнего грузинского защитника

Sputnik Грузия

Руководство "Милана" готово приобрести Гогличидзе при условии, что он останется в аренде в нынешнем клубе на шесть месяцев 19.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-19T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Итальянский "Милан" надеется обойти "Ювентус" в борьбе за грузинского защитника "Эмполи" 20-летнего Сабу Гогличидзе, сообщило издание Football Italia. Игрок сборной Грузии добился впечатляющих результатов с момента своего перехода из "Торпедо" Кутаиси в январе 2024 года и закрепился в основном составе "Эмполи". Руководство "Милана" готово приобрести Гогличидзе при условии, что он останется в аренде в нынешнем клубе на шесть месяцев. Согласно авторитетному немецкому порталу Transfermarkt, рыночная стоимость Гогличидзе за год увеличилась до 8 млн евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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