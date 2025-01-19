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"Милан" готов купить 20-летнего грузинского защитника
"Милан" готов купить 20-летнего грузинского защитника
Sputnik Грузия
Руководство "Милана" готово приобрести Гогличидзе при условии, что он останется в аренде в нынешнем клубе на шесть месяцев 19.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-19T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Итальянский "Милан" надеется обойти "Ювентус" в борьбе за грузинского защитника "Эмполи" 20-летнего Сабу Гогличидзе, сообщило издание Football Italia. Игрок сборной Грузии добился впечатляющих результатов с момента своего перехода из "Торпедо" Кутаиси в январе 2024 года и закрепился в основном составе "Эмполи". Руководство "Милана" готово приобрести Гогличидзе при условии, что он останется в аренде в нынешнем клубе на шесть месяцев. Согласно авторитетному немецкому порталу Transfermarkt, рыночная стоимость Гогличидзе за год увеличилась до 8 млн евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, италия, футбол
"Милан" готов купить 20-летнего грузинского защитника
14:51 19.01.2025 (обновлено: 15:38 19.01.2025)
Руководство "Милана" готово приобрести Гогличидзе при условии, что он останется в аренде в нынешнем клубе на шесть месяцев
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik.
Итальянский "Милан" надеется обойти "Ювентус" в борьбе за грузинского защитника "Эмполи" 20-летнего Сабу Гогличидзе, сообщило издание Football Italia
.
Игрок сборной Грузии добился впечатляющих результатов с момента своего перехода из "Торпедо" Кутаиси в январе 2024 года и закрепился в основном составе "Эмполи".
Руководство "Милана" готово приобрести Гогличидзе при условии, что он останется в аренде в нынешнем клубе на шесть месяцев.
Гогличидзе перешел в "Эмполи" во время зимнего трансферного окна 2024 года менее чем за полмиллиона евро. Его текущий контракт действует до лета 2027 года. В этом сезоне он сыграл 17 матчей в серии А.
Согласно авторитетному немецкому порталу Transfermarkt, рыночная стоимость Гогличидзе за год увеличилась до 8 млн евро.