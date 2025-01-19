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Оппозиция призывает Guns N'Roses отменить концерт в Грузии – депутат
Оппозиция призывает Guns N'Roses отменить концерт в Грузии – депутат
Sputnik Грузия
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на планы музыкантов группы Guns N'Roses дать в мае концерт в Шекветили 19.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-19T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные политики хотят отмены концерта популярной американской группы Guns N'Roses в Грузии, потому что таково их отношение к стране – отсутствие прогресса, чтобы все в стране остановилось, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили журналистам. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на планы музыкантов группы Guns N'Roses, дать в мае концерт в Шекветили (курортный поселок на Черноморском побережье Грузии). Как написала Зурабишвили, сейчас не время давать концерты, так как в стране не стихает протест и пока не назначена дата новых выборов. Летом 2024 года после призыва оппозиционных лидеров и их сторонников запланированный концерт в Грузии отменила британская музыкальная группа Massive Attack. Свое решение они объяснили поддержкой протестующих, которые требовали отменить закон об иноагентах. Концерт Guns N'Roses пройдет при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia. Главная цель кампании неизменна – сделать так, чтобы грузинская молодежь могла слушать любимых музыкантов у себя на родине, развивать индустрию развлечений в стране и популяризировать Грузию. Guns N'Roses сформировались в 1985 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Текущий состав включает вокалиста Эксла Роуза, соло-гитариста Слэша, басиста Даффа Маккагана, клавишников Диззи Рида и Мелиссу Риз, гитариста Ричарда Фортуса и барабанщика Фрэнка Феррера. Guns N'Roses продала более 100 миллионов своих записей по всему миру, включая 45 миллионов только в США, в связи с чем считается одной из самых востребованных групп в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, шекветили, лос-анджелес, калифорния, ираклий кадагишвили, саломе зурабишвили
Оппозиция призывает Guns N'Roses отменить концерт в Грузии – депутат
16:56 19.01.2025 (обновлено: 17:08 19.01.2025)
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на планы музыкантов группы Guns N'Roses дать в мае концерт в Шекветили
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные политики хотят отмены концерта популярной американской группы Guns N'Roses в Грузии, потому что таково их отношение к стране – отсутствие прогресса, чтобы все в стране остановилось, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили журналистам.
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на планы музыкантов группы Guns N'Roses, дать в мае концерт в Шекветили (курортный поселок на Черноморском побережье Грузии). Как написала Зурабишвили, сейчас не время давать концерты, так как в стране не стихает протест и пока не назначена дата новых выборов.
"Будь-то Саломе Зурабишвили или другой оппозиционный политик, их отношение к стране таково: чтобы в стране все остановилось... Это их цель и лицо, потому что в противном случае у них нет шансов вернуться во власть", – заявил Кадагишвили.
Летом 2024 года после призыва оппозиционных лидеров и их сторонников запланированный концерт в Грузии отменила британская музыкальная группа Massive Attack. Свое решение они объяснили поддержкой протестующих, которые требовали отменить закон об иноагентах.
Концерт Guns N'Roses пройдет при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia.
Главная цель кампании неизменна – сделать так, чтобы грузинская молодежь могла слушать любимых музыкантов у себя на родине, развивать индустрию развлечений в стране и популяризировать Грузию.
Guns N'Roses сформировались в 1985 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Текущий состав включает вокалиста Эксла Роуза, соло-гитариста Слэша, басиста Даффа Маккагана, клавишников Диззи Рида и Мелиссу Риз, гитариста Ричарда Фортуса и барабанщика Фрэнка Феррера.
Guns N'Roses продала более 100 миллионов своих записей по всему миру, включая 45 миллионов только в США, в связи с чем считается одной из самых востребованных групп в мире.