https://sputnik-georgia.ru/20250119/oppozitsiya-prizyvaet-guns-nroses-otmenit-kontsert-v-gruzii---deputat-291806769.html

Оппозиция призывает Guns N'Roses отменить концерт в Грузии – депутат

Оппозиция призывает Guns N'Roses отменить концерт в Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на планы музыкантов группы Guns N'Roses дать в мае концерт в Шекветили 19.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-19T16:56+0400

2025-01-19T16:56+0400

2025-01-19T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные политики хотят отмены концерта популярной американской группы Guns N'Roses в Грузии, потому что таково их отношение к стране – отсутствие прогресса, чтобы все в стране остановилось, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили журналистам. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на планы музыкантов группы Guns N'Roses, дать в мае концерт в Шекветили (курортный поселок на Черноморском побережье Грузии). Как написала Зурабишвили, сейчас не время давать концерты, так как в стране не стихает протест и пока не назначена дата новых выборов. Летом 2024 года после призыва оппозиционных лидеров и их сторонников запланированный концерт в Грузии отменила британская музыкальная группа Massive Attack. Свое решение они объяснили поддержкой протестующих, которые требовали отменить закон об иноагентах. Концерт Guns N'Roses пройдет при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia. Главная цель кампании неизменна – сделать так, чтобы грузинская молодежь могла слушать любимых музыкантов у себя на родине, развивать индустрию развлечений в стране и популяризировать Грузию. Guns N'Roses сформировались в 1985 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Текущий состав включает вокалиста Эксла Роуза, соло-гитариста Слэша, басиста Даффа Маккагана, клавишников Диззи Рида и Мелиссу Риз, гитариста Ричарда Фортуса и барабанщика Фрэнка Феррера. Guns N'Roses продала более 100 миллионов своих записей по всему миру, включая 45 миллионов только в США, в связи с чем считается одной из самых востребованных групп в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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