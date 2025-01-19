https://sputnik-georgia.ru/20250119/pervoe-pomilovanie-ot-novogo-prezidenta-gruzii---skolko-chelovek-vyydet-na-svobodu-291809322.html

Первое помилование от нового президента Грузии – сколько человек выйдет на свободу

Первое помилование от нового президента Грузии – сколько человек выйдет на свободу

Sputnik Грузия

Помилованные получили возможность вернуться в свои семьи и вновь стать полноценными членами общества, говорится на странице президента в соцсети 19.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-19T23:21+0400

2025-01-19T23:21+0400

2025-01-20T00:04+0400

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михаил кавелашвили

помилование

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 613 осужденных в связи с праздником Крещения Господня, говорится на официальной странице главы государства в социальной сети. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда. Другие подробности об осуществленном помиловании не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, михаил кавелашвили, помилование