https://sputnik-georgia.ru/20250119/pervoe-pomilovanie-ot-novogo-prezidenta-gruzii---skolko-chelovek-vyydet-na-svobodu-291809322.html
Первое помилование от нового президента Грузии – сколько человек выйдет на свободу
Первое помилование от нового президента Грузии – сколько человек выйдет на свободу
Sputnik Грузия
Помилованные получили возможность вернуться в свои семьи и вновь стать полноценными членами общества, говорится на странице президента в соцсети 19.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-19T23:21+0400
2025-01-19T23:21+0400
2025-01-20T00:04+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 613 осужденных в связи с праздником Крещения Господня, говорится на официальной странице главы государства в социальной сети. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда. Другие подробности об осуществленном помиловании не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, михаил кавелашвили, помилование
новости, грузия, общество, михаил кавелашвили, помилование
Первое помилование от нового президента Грузии – сколько человек выйдет на свободу
23:21 19.01.2025 (обновлено: 00:04 20.01.2025)
Помилованные получили возможность вернуться в свои семьи и вновь стать полноценными членами общества, говорится на странице президента в соцсети
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 613 осужденных в связи с праздником Крещения Господня, говорится на официальной странице главы государства в социальной сети.
Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда.
"Использование президентом Грузии исключительных полномочий, предоставленных ему Конституцией, основано на принципе гуманизма и государственных интересов. Благодаря проявленному гуманному отношению, помилованные получили возможность вернуться в свои семьи и вновь стать полноценными членами общества", – говорится в сообщении президента в социальных сетях.
Другие подробности об осуществленном помиловании не сообщаются.