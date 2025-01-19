https://sputnik-georgia.ru/20250119/prekraschenie-ognya-v-sektore-gaza-vstupilo-v-silu-291807759.html
Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу
Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу
Sputnik Грузия
В среду, 15 января, стало известно, что Израиль и движение ХАМАС договорились о перемирии в палестинском секторе Газа 19.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-19T19:11+0400
2025-01-19T19:11+0400
2025-01-19T19:11+0400
в мире
новости
политика
израиль
хамас
биньямин нетаньяху
ближний восток
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/08/284063341_0:17:1023:592_1920x0_80_0_0_6a41d092ffff86f72fad4598f51a80df.jpg
ТБИЛИСИ, 19 янв - Sputnik. Израиль получил список заложников, которых должно освободить палестинское движение ХАМАС на первом этапе сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрия Гендельмана."Список получен несколько минут назад", – цитирует агентство ответ Гендельмана на вопрос о передаче списка.Второе перемирие и сделкаВ среду, 15 января, стало известно, что Израиль и движение ХАМАС договорились о перемирии в палестинском секторе Газа. Переговоры проходили в Дохе при посредничестве Катара, США и Египта. Отмечается, что прекращение огня на первом этапе будет действовать 42 дня – оно должно вступить в силу 19 января.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.Кроме того, будут освобождены 33 израильских заложника (военных и гражданских), а из тюрем и центров заключения Израиля освободят ряд палестинских заключенных: ожидается, что их будет около тысячи – это люди, которые не участвовали в событиях 7 октября 2023 года.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады."Железные мечи"Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников.ЦАХАЛ в ответ начал операцию "Железные мечи" в секторе Газа, в результате которой под удары попало, в том числе, множество гражданских объектов. Далее Израиль объявил о полной блокаде анклава: остановились поставки воды, электричества, топлива, продуктов питания и лекарств.Жертвами войны уже стали 46 тысяч палестинцев, а сотни тысяч жителей сектора Газа вынужденно покинули свои дома.По данным израильских властей, со дня эскалации конфликта погибли около 1,5 тысячи израильтян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
израиль
ближний восток
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/08/284063341_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_7bb94d459ce235f69ed34c1599300c12.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, новости, политика, израиль, хамас, биньямин нетаньяху, ближний восток
в мире, новости, политика, израиль, хамас, биньямин нетаньяху, ближний восток
Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу
В среду, 15 января, стало известно, что Израиль и движение ХАМАС договорились о перемирии в палестинском секторе Газа
ТБИЛИСИ, 19 янв - Sputnik.
Израиль получил список заложников, которых должно освободить палестинское движение ХАМАС на первом этапе сделки, сообщает РИА Новости
со ссылкой на советника офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрия Гендельмана.
"Список получен несколько минут назад", – цитирует агентство ответ Гендельмана на вопрос о передаче списка.
Второе перемирие и сделка
В среду, 15 января, стало известно, что Израиль и движение ХАМАС договорились о перемирии в палестинском секторе Газа. Переговоры проходили в Дохе при посредничестве Катара, США и Египта. Отмечается, что прекращение огня на первом этапе будет действовать 42 дня – оно должно вступить в силу 19 января.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Кроме того, будут освобождены 33 израильских заложника (военных и гражданских), а из тюрем и центров заключения Израиля освободят ряд палестинских заключенных: ожидается, что их будет около тысячи – это люди, которые не участвовали в событиях 7 октября 2023 года.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников.
ЦАХАЛ в ответ начал операцию "Железные мечи" в секторе Газа, в результате которой под удары попало, в том числе, множество гражданских объектов. Далее Израиль объявил о полной блокаде анклава: остановились поставки воды, электричества, топлива, продуктов питания и лекарств.
Жертвами войны уже стали 46 тысяч палестинцев, а сотни тысяч жителей сектора Газа вынужденно покинули свои дома.
По данным израильских властей, со дня эскалации конфликта погибли около 1,5 тысячи израильтян.