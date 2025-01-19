https://sputnik-georgia.ru/20250119/situatsiya-na-dorogakh-gruzii---gde-prishlos-vvesti-ogranicheniya-dlya-bolshegruzov-291807308.html
Ситуация на дорогах Грузии - где пришлось ввести ограничения для большегрузов
Ситуация на дорогах Грузии - где пришлось ввести ограничения для большегрузов
Sputnik Грузия
Запрет введен в связи с интенсивным снегопадом на участках дорог 19.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-19T18:03+0400
2025-01-19T18:03+0400
2025-01-19T18:03+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на автодороге внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Запрет введен в связи с интенсивным снегопадом на указанном участке. Движение других видов транспортных средств свободно и осуществляется в обычном режиме. Дорога Гоми-Сачхере-Чиатура–Зестафони – одна из основных альтернатив участку Рикотского перевала на центральной трассе Восток-Запад, и ее эксплуатация имеет большое значение для беспрерывного движения местного и транзитного транспорта. Кроме того, в связи со сложными метеорологическими условиями - снег, метель и плохая видимость на автодороге внутригосударственного значения Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети временно ограничено движение всех видов транспортных средств. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рикотский перевал
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грузия, новости, общество, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
грузия, новости, общество, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
Ситуация на дорогах Грузии - где пришлось ввести ограничения для большегрузов
Запрет введен в связи с интенсивным снегопадом на участках дорог
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на автодороге внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
Запрет введен в связи с интенсивным снегопадом на указанном участке. Движение других видов транспортных средств свободно и осуществляется в обычном режиме.
Дорога Гоми-Сачхере-Чиатура–Зестафони – одна из основных альтернатив участку Рикотского перевала на центральной трассе Восток-Запад, и ее эксплуатация имеет большое значение для беспрерывного движения местного и транзитного транспорта.
Кроме того, в связи со сложными метеорологическими условиями - снег, метель и плохая видимость на автодороге внутригосударственного значения Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети временно ограничено движение всех видов транспортных средств.
Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.