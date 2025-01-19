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TikTok прекратил работу в США
TikTok прекратил работу в США
Sputnik Грузия
Власти США опасаются, что китайское правительство может потребовать от соцсети данные о пользователях или использовать приложение для пропаганды 19.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-19T16:05+0400
2025-01-19T16:05+0400
2025-01-19T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. TikTok прекратил работу в США, приложение перестало открываться у пользователей и исчезло из App Store.Это произошло из-за запрета, введенного американскими властями.Ранее пользователи соцсети TikTok в США стали получать уведомления в приложениях о том, что соцсеть прекратит работу в стране 19 января.Как пишут американские СМИ, приложением пользовались 170 миллионов граждан США. Теперь будущее соцсети в руках избранного президента США Дональда Трампа, который ранее обещал отсрочить ее запрет в Штатах на 90 дней.TikTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году.Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, сша, tiktok
в мире, новости, политика, сша, tiktok
TikTok прекратил работу в США
Власти США опасаются, что китайское правительство может потребовать от соцсети данные о пользователях или использовать приложение для пропаганды
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. TikTok прекратил работу в США, приложение перестало открываться у пользователей и исчезло из App Store.
Это произошло из-за запрета, введенного американскими властями.
"Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok", – говорится в уведомлении при попытке зайти в приложение.
Ранее пользователи соцсети TikTok в США стали получать уведомления в приложениях о том, что соцсеть прекратит работу в стране 19 января.
Как пишут американские СМИ, приложением пользовались 170 миллионов граждан США. Теперь будущее соцсети в руках избранного президента США Дональда Трампа, который ранее обещал отсрочить ее запрет в Штатах на 90 дней.
TikTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году.
Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды.