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TikTok прекратил работу в США

TikTok прекратил работу в США

Sputnik Грузия

Власти США опасаются, что китайское правительство может потребовать от соцсети данные о пользователях или использовать приложение для пропаганды 19.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-19T16:05+0400

2025-01-19T16:05+0400

2025-01-19T16:05+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. TikTok прекратил работу в США, приложение перестало открываться у пользователей и исчезло из App Store.Это произошло из-за запрета, введенного американскими властями.Ранее пользователи соцсети TikTok в США стали получать уведомления в приложениях о том, что соцсеть прекратит работу в стране 19 января.Как пишут американские СМИ, приложением пользовались 170 миллионов граждан США. Теперь будущее соцсети в руках избранного президента США Дональда Трампа, который ранее обещал отсрочить ее запрет в Штатах на 90 дней.TikTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году.Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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