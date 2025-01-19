https://sputnik-georgia.ru/20250119/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-zakryta-dlya-bolshegruzov-291808121.html
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов
Sputnik Грузия
Движение других видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста) - Коби свободно 19.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-19T19:50+0400
2025-01-19T19:50+0400
2025-01-19T20:33+0400
грузия
новости
погода
верхний ларс
гудаури
национальное агентство окружающей среды
департамент автомобильных дорог
ситуация на военно-грузинской дороге
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23885/24/238852461_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_3bc8ebf9745d0b84121a0b1ac2230457.jpg
ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом временно ограничено на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщили в департаменте автомобильных дорог.Причиной введения ограничений стала непогода. Движение других видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста) - Коби свободно.По информации Национального агентства окружающей среды, движение на участке Степанцминда-Ларс будет осуществляться в обычном режиме.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
гудаури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23885/24/238852461_107:0:1174:800_1920x0_80_0_0_f060a0b5a8ed47f1916929c24f237cb5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, погода, верхний ларс, гудаури, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, погода, верхний ларс, гудаури, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов
19:50 19.01.2025 (обновлено: 20:33 19.01.2025)
Движение других видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста) - Коби свободно
ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом временно ограничено на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
Причиной введения ограничений стала непогода. Движение других видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста) - Коби свободно.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение на участке Степанцминда-Ларс будет осуществляться в обычном режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.