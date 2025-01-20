https://sputnik-georgia.ru/20250120/avtovladeltsev-v-gruzii-zhdet-novoe-obyazatelstvo-po-strakhovke-291801075.html

Автовладельцев в Грузии ждет новое обязательство по страховке

Автовладельцев в Грузии ждет новое обязательство по страховке

Sputnik Грузия

Проект поступит в парламент сразу после открытия весенней сессии и будет принят до 1 июля 2025 года 20.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-20T13:47+0400

2025-01-20T13:47+0400

2025-01-20T13:47+0400

страхование

служба надзора за страхованием

грузия

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общество

автомобили

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Автовладельцев Грузии могут обязать покупать страхование ответственности третьих лиц, заявил глава Государственной службы страхового надзора Давид Онопришвили. О введение новых правил страхования, которые сделают страхование автомобилей более удобным, речь велась последние несколько лет. На сегодняшний день страховать автомобили обязаны только въезжающие в Грузию иностранцы, для граждан Грузии страхование добровольное. По его словам, проект поступит в парламент сразу после открытия весенней сессии, будет принят до 1 июля 2025 года, а вступит в силу с 1 января 2026 года. Законопроект обяжет владельцев транспортных средств, зарегистрированных в стране, страховать третьих лиц от причинения вреда имуществу, жизни и здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия. Ущерб, причиненный третьему лицу, будет возмещен на основании страхового полиса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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страхование, служба надзора за страхованием, грузия, новости, общество, автомобили