https://sputnik-georgia.ru/20250120/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-291820184.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В Тбилиси температура воздуха днем составит +8, +10 градусов, ночью опустится до 0, -2 градусов 20.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-20T20:55+0400

2025-01-20T20:55+0400

2025-01-20T20:55+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков по всей территории Грузии с 21 января, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси температура воздуха днем составит +8, +10 градусов, ночью опустится до 0, -2 градусов. В прибрежных районах – Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти – ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до +13, +15 градусов. В низинах Западной Грузии – Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети – ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до +14, +16 градусов, ночью местами опустится до 0, -2 градусов. В горных районах Западной Грузии – Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал – ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха составит днем +10, +12 градусов, ночью -8, -12 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии – Местия, Бахмаро – ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха составит днем +4, +9 градусов, ночью -8, -13 градусов. В Картли – Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори – погода будет преимущественно ясной. Температура воздуха днем составит +4, +9 градусов, ночью местами опустится до -7 градусов. В Кахети – Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро –осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +5, +10 градусов, ночью местами -3, -5 градусов. В горных районах Восточной Грузии – Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури – погода будет преимущественно сухой. Температура воздуха составит днем 0, +5 градусов, ночью -8, -13 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии – Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало – осадков не ожидается. Температура воздуха составит -3, +2 градуса днем и -12, -17 градусов ночью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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