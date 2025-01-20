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Курс лари на понедельник – 2,8412 GEL/$1
Курс лари на понедельник – 2,8412 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился 20.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-20T09:48+0400
2025-01-20T09:48+0400
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экономика
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национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 января в размере 2,8412 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на понедельник – 2,8412 GEL/$1

09:48 20.01.2025
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 января в размере 2,8412 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился.
© SputnikКросс-курс основных валют на 20 января
Кросс-курс основных валют на 20 января - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2025
Кросс-курс основных валют на 20 января
© Sputnik
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