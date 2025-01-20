https://sputnik-georgia.ru/20250120/obem-ekonomiki-gruzii-prevysit-100-milliardov-lari-v-2025-godu--premer-291812937.html

Объем экономики Грузии превысит 100 миллиардов лари в 2025 году – премьер

Объем экономики Грузии превысит 100 миллиардов лари в 2025 году – премьер

Sputnik Грузия

Четырехлетняя программа "Грузинской мечты" предусматривает рост экономики до 130 миллиардов лари в 2028 году 20.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-20T14:48+0400

2025-01-20T14:48+0400

2025-01-20T14:48+0400

ираклий кобахидзе

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сакстат

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Объем экономики Грузии превысит 100 миллиардов лари в результате продолжения успешной экономической политики и реализации запланированных проектов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Объем экономики Грузии в 2012 году составлял 28 миллиардов лари, а в 2024 году он превысил 90 миллиардов лари. Четырехлетняя программа "Грузинской мечты" предусматривает рост экономики до 130 миллиардов лари в 2028 году, то есть на 44,4% по сравнению с 2024 годом. По словам премьера, в январе текущего года также наблюдается высокая экономическая активность, что дает властям основания для оптимизма на 2025 год. "Прошлый год был успешным для нашей страны. Мы закончим 2024 год с экономическим ростом примерно в 9%. А наша экономика в 2024 году превысила 90 миллиардов лари, что является весьма значительным достижением", – отметил он. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в ноябре 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2024 года составил 9,4%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий кобахидзе, грузия, экономика, новости, сакстат