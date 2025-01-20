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Полицейские пострадали в результате ДТП на востоке Грузии
Полицейские пострадали в результате ДТП на востоке Грузии
Sputnik Грузия
В момент инцидента сотрудники правоохранительных органов находились при исполнении служебных обязанностей 20.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-20T15:36+0400
2025-01-20T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в Дманисском районе перевернулась машина полиции, сообщил телеканал "Мтавари архи". По информации телеканала, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. В результате аварии пострадали трое сотрудников полиции.В момент инцидента сотрудники правоохранительных органов находились при исполнении служебных обязанностей. Пострадавших доставили в клинику.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, дтп
происшествия, грузия, новости, дтп
Полицейские пострадали в результате ДТП на востоке Грузии
15:36 20.01.2025 (обновлено: 16:02 20.01.2025)
В момент инцидента сотрудники правоохранительных органов находились при исполнении служебных обязанностей
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в Дманисском районе перевернулась машина полиции, сообщил телеканал "Мтавари архи".
По информации телеканала, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. В результате аварии пострадали трое сотрудников полиции.
В момент инцидента сотрудники правоохранительных органов находились при исполнении служебных обязанностей.
Пострадавших доставили в клинику.