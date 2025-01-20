https://sputnik-georgia.ru/20250120/politseyskie-postradali-v-rezultate-dtp-na-vostoke-gruzii-291817328.html

Полицейские пострадали в результате ДТП на востоке Грузии

Полицейские пострадали в результате ДТП на востоке Грузии

Sputnik Грузия

В момент инцидента сотрудники правоохранительных органов находились при исполнении служебных обязанностей 20.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-20T15:36+0400

2025-01-20T15:36+0400

2025-01-20T16:02+0400

происшествия

грузия

новости

дтп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/17/249059117_0:212:3068:1937_1920x0_80_0_0_8004e1d44840b99800ee8e91b9b817d6.jpg

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в Дманисском районе перевернулась машина полиции, сообщил телеканал "Мтавари архи". По информации телеканала, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. В результате аварии пострадали трое сотрудников полиции.В момент инцидента сотрудники правоохранительных органов находились при исполнении служебных обязанностей. Пострадавших доставили в клинику.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, дтп