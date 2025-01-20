https://sputnik-georgia.ru/20250120/premer-gruzii-poblagodaril-prezidenta-kavelashvili-za-pomilovanie-bolee-600-osuzhdennykh-291811313.html

Премьер Грузии поблагодарил президента Кавелашвили за помилование более 600 осужденных

Премьер Грузии поблагодарил президента Кавелашвили за помилование более 600 осужденных

Sputnik Грузия

Премьер пообещал, что государство сделает все для полноценной ресоциализации помилованных 20.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-20T11:45+0400

2025-01-20T11:45+0400

2025-01-20T11:49+0400

михаил кавелашвили

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анри оханашвили

ираклий кобахидзе

помилование

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил новоизбранного президента Грузии Михаила Кавелашвили за акт о помиловании 613 заключенных. Кавелашвили 19 января помиловал 613 осужденных в связи с праздником Крещения Господня. Это первое помилование новоизбранного шестого президента Грузии. Премьер поблагодарил также министра юстиции Анри Оханашвили, главу МВД Вахтанга Гомелаури и правительственные ведомства, которые сотрудничали с президентом в подготовке акта о помиловании. "Это хороший пример того, каким должно быть сотрудничество между президентом и правительством Грузии. Конечно, мы готовы к такому сотрудничеству и в будущем. Если бы такое сотрудничество было возможно в прошлые годы, то, разумеется, можно было бы принять столь гуманное решение в отношении многих заключенных гораздо раньше. Но лучше поздно, чем никогда", – сказал Кобахидзе. Премьер пообещал, что государство сделает все для полноценной ресоциализации помилованных.Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил кавелашвили, грузия, новости, политика, тбилиси, анри оханашвили, ираклий кобахидзе, помилование