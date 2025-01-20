https://sputnik-georgia.ru/20250120/stolichnye-vlasti-nagradyat-uspeshnykh-tbilisskikh-sportsmenov-291819713.html

Столичные власти наградят успешных тбилисских спортсменов

Столичные власти наградят успешных тбилисских спортсменов

Sputnik Грузия

Победители были определены в результате опроса, проведенного среди спортивных журналистов 20.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-20T17:11+0400

2025-01-20T17:11+0400

2025-01-20T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси наградит 185 столичных спортсменов, успешно проявивших себя в 2024 году, церемония награждения пройдет в отеле Sheraton Grand Tbilisi Metekhi Palace, сообщили в пресс-службе городских властей. В мероприятии примут участие заместитель мэра Тбилиси Андриа Басилая, представители парламента Грузии, мэрии и горсобрания (сакребуло), спортивных агентств и федераций, тбилисские спортсмены. Также за успехи в высшей лиге чемпионата Грузии по футболу будут награждены пять женских команд и одна команда спортсменов-ампутантов. Кроме того, будут объявлены победители в пяти номинациях: "Самый успешный спортсмен года", "Лучший мужчина-паралимпиец года", "Лучшая женщина-паралимпиец года", "Лучший мужчина-спортсмен года" и "Лучшая женщина-спортсмен года". Победители были определены в результате опроса, проведенного среди спортивных журналистов. Общая сумма, выделенная спортсменам, награжденным за спортивные достижения в 2024 году, составит один миллион лари. Программа действует с 2018 года. Награды получили более тысячи спортсменов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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