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Столичные власти наградят успешных тбилисских спортсменов
Столичные власти наградят успешных тбилисских спортсменов
Sputnik Грузия
Победители были определены в результате опроса, проведенного среди спортивных журналистов 20.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-20T17:11+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси наградит 185 столичных спортсменов, успешно проявивших себя в 2024 году, церемония награждения пройдет в отеле Sheraton Grand Tbilisi Metekhi Palace, сообщили в пресс-службе городских властей. В мероприятии примут участие заместитель мэра Тбилиси Андриа Басилая, представители парламента Грузии, мэрии и горсобрания (сакребуло), спортивных агентств и федераций, тбилисские спортсмены. Также за успехи в высшей лиге чемпионата Грузии по футболу будут награждены пять женских команд и одна команда спортсменов-ампутантов. Кроме того, будут объявлены победители в пяти номинациях: "Самый успешный спортсмен года", "Лучший мужчина-паралимпиец года", "Лучшая женщина-паралимпиец года", "Лучший мужчина-спортсмен года" и "Лучшая женщина-спортсмен года". Победители были определены в результате опроса, проведенного среди спортивных журналистов. Общая сумма, выделенная спортсменам, награжденным за спортивные достижения в 2024 году, составит один миллион лари. Программа действует с 2018 года. Награды получили более тысячи спортсменов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, мэрия тбилиси
Столичные власти наградят успешных тбилисских спортсменов
17:11 20.01.2025 (обновлено: 17:59 20.01.2025)
Победители были определены в результате опроса, проведенного среди спортивных журналистов
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси наградит 185 столичных спортсменов, успешно проявивших себя в 2024 году, церемония награждения пройдет в отеле Sheraton Grand Tbilisi Metekhi Palace, сообщили в пресс-службе городских властей.
В мероприятии примут участие заместитель мэра Тбилиси Андриа Басилая, представители парламента Грузии, мэрии и горсобрания (сакребуло), спортивных агентств и федераций, тбилисские спортсмены.
"Успешные тбилисские спортсмены, победители чемпионатов Европы и мира, победители Олимпийских/Паралимпийских игр, а также команды-победители национальных чемпионатов высшей лиги будут награждены денежными премиями и символическими призами от имени мэрии Тбилиси", – говорится в сообщении.
Также за успехи в высшей лиге чемпионата Грузии по футболу будут награждены пять женских команд и одна команда спортсменов-ампутантов.
Кроме того, будут объявлены победители в пяти номинациях: "Самый успешный спортсмен года", "Лучший мужчина-паралимпиец года", "Лучшая женщина-паралимпиец года", "Лучший мужчина-спортсмен года" и "Лучшая женщина-спортсмен года".
Победители были определены в результате опроса, проведенного среди спортивных журналистов.
Общая сумма, выделенная спортсменам, награжденным за спортивные достижения в 2024 году, составит один миллион лари.
Программа действует с 2018 года. Награды получили более тысячи спортсменов.